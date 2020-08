Ajax boekt krappe overwinning en schrikt van uitvallen Daley Blind

Ajax heeft ook de tweede oefenwedstrijd van deze dinsdag winnend afgesloten. Enkele uren na de 5-2 overwinning op Holstein Kiel volgde een 1-0 zege op Hertha BSC. Zakaria Labyad, die de kans kreeg zich te bewijzen tegenover trainer Erik ten Hag, tekende in de eerste helft voor de enige treffer in de overwegend lege Johan Cruijff ArenA. Zijn vrije trap belandde enigszins gelukkig in het doel van de bezoekers uit Duitsland. Domper op de zege was het uitvallen van Daley Blind in de slotfase. De verdediger, die hartproblemen kende eerder dit jaar, greep naar de borst en werd gelijk behandeld op het veld door de medische staf van Ajax. Blind kon uiteindelijk op eigen kracht het veld verlaten.

In tegenstelling tot de ontmoeting met Holstein Kiel koos Ten Hag tegen Hertha BSC voor de vertrouwde namen van Ajax, zoals Blind, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en Dusan Tadic. Daarnaast waren er basisplaatsen voor zomeraanwinsten Mohammed Kudus en Antony. In de twaalfde minuut kon de treffer van Labyad al worden genoteerd. Zijn vrije trap van ongeveer twintig meter afstand werd onderweg aangeraakt door een speler in de Hertha-muur, waarna doelman Alexander Schwolow kansloos was. Halverwege de eerste helft was Labyad dicht bij zijn tweede treffer van de avond. Zijn inzet in de korte hoek werd echter vakkundig onschadelijk gemaakt door Schwolow, die enkele maanden geleden nog werd gelinkt aan Ajax.

Aan de andere kant kreeg de mee opgekomen Karim Rekik de kans om gelijk te maken voor Hertha BSC, nadat doelman Maarten Stekelenburg de bal miste. De Nederlandse verdediger zag zijn kopbal echter via een stuit over het doel verdwijnen. Ajax haalde vervolgens ongeschonden het rustsignaal. Zeven minuten na de hervatting raakte Antony de paal met een geplaatst schot. Edson Álvarez dacht Ajax na een klein uur spelen op voorsprong te hebben gebracht middels een kopbal. De treffer werd evenwel geannuleerd wegens buitenspel van de Mexicaan.

Een kleine twintig minuten voor tijd besloot Ten Hag om enkele wissels door te voeren. Labyad en Antony maakten plaats voor David Neres en Klaas-Jan Huntelaar. Over de krappe overwinning van Ajax zal waarschijnlijk niet langer worden nagepraat, want tien minuten voor tijd ging Blind tijdens een aanval van Hertha BSC opeens naar de grond. De verdediger greep gelijk naar zijn borst en werd uit voorzorg gelijk vervangen door Devyne Rensch. Het incident deed denken aan de gebeurtenissen van december vorig jaar, toen Blind in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia onderuitging. Nader onderzoek wees destijds uit dat de Oranje-international kampte met een ontstoken hartspier. Blind kreeg vervolgens een inwendige defibrillator, waarna hij na twee maanden zijn rentree op het veld kon maken.