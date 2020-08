Daley Blind gaat naar de grond en wordt meteen gewisseld

Daley Blind heeft de aanhang van Ajax dinsdagavond flink laten schrikken. De verdediger ging in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in de 79e minuut naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Blind werd vervolgens kort behandeld en kon op eigen kracht het veld verlaten.

Het incident deed denken aan de gebeurtenissen van december vorig jaar, toen Blind in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia onderuitging. Nader onderzoek wees destijds uit dat de Oranje-international kampte met een ontstoken hartspier. Blind kreeg vervolgens een inwendige defibrillator, waarna hij na twee maanden zijn rentree op het veld kon maken.

Blind slaakte dinsdagavond richting het einde van het oefenduel met Hertha een schreeuw, waarna hij ging zitten. Verschillende medespelers stroomden vervolgens op de verdediger toe en ook de medische staf van de Amsterdammers was snel ter plaatse. Blind liep uiteindelijk zelf naar de zijlijn en werd voor de laatste tien minuten vervangen door talent Devyne Rensch.