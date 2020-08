Puyol komt met steunbetuiging voor Messi na nieuws over vertrek

Barcelona-icoon Carles Puyol heeft dinsdagavond een korte tweet geplaatst nadat verschillende Spaanse en Argentijnse media het nieuws naar buiten brachten over de vertrekwens van Lionel Messi. “Respect en bewondering, Leo. Je krijgt al mijn steun, vriend”, is de korte boodschap die de oud-verdediger op het sociale medium heeft achtergelaten. De woorden van Puyol worden in Spanje gezien als een bevestiging van Messi’s wens om te vertrekken.

Verschillende Spaanse media laten verder weten van Barcelona te horen gekregen te hebben dat er inderdaad een fax van Messi op de burelen van het Camp Nou binnen is gekomen. De Argentijn zou de club hebben laten weten zijn contract door middel van een speciale clausule te willen laten ontbinden. Deze gang van zaken kan echter voor een flinke juridische strijd zorgen, aangezien Barcelona naar verluidt niet akkoord gaat met de lezing van het kamp-Messi.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

De sterspeler kan door een speciale bepaling in zijn verbintenis na afloop van ieder seizoen een einde maken aan de samenwerking. De deadline om deze clausule in werking te stellen valt echter op 30 juni en is daardoor al geruime tijd gepasseerd. Messi en co menen echter dat de clausule nog altijd geldig is doordat het seizoen vanwege de coronacrisis een veel latere einddatum heeft gekregen. Barcelona houdt daarentegen vast aan 30 juni en is van plan om zijn belangen in de rechtbank te verdedigen.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft volgens diverse media inmiddels een spoedberaad van het bestuur bijeengeroepen om te bepalen hoe Barcelona precies met de nieuwe ontwikkelingen om moet gaan. Messi heeft een clausule van zevenhonderd miljoen euro in zijn contract staan en Barcelona hoopt een flink bedrag tegemoet te zien als hij inderdaad vertrekt.

