‘Lionel Messi stelt Barcelona op de hoogte van vertrekwens’

Lionel Messi lijkt de knoop te hebben doorgehakt wat betreft zijn toekomst bij Barcelona. Verschillende doorgaans goed geïnformeerde media, waaronder het Argentijnse TyC Sports, Marca en Onda Cero melden dinsdagavond dat de Argentijn zijn werkgever heeft laten weten te willen vertrekken. Messi zou zijn contract vanwege een speciale clausule op korte termijn kunnen laten ontbinden.

Eerder op de dinsdag doken al berichten op over de onvrede bij Messi na een onderhoud met de kersverse Barcelona-trainer Ronald Koeman. De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal zou de sterspeler onder meer hebben laten weten dat het team in de toekomst boven alles zou worden gesteld, wat een einde betekend van verschillende ‘gewoontes’ die eerder nog in de ploeg heersten.

Achter de schermen rommelt het bovendien al langer bij Barcelona, dat afgelopen seizoen afscheid nam van maar liefst twee trainers en een ruime week geleden dankzij een vernederende 8-2 nederlaag tegen Bayern München uit de Champions League vloog. Voor aankomend seizoen wordt er gesproken over een grote schoonmaak in het Camp Nou, die ook het vertrek van onder meer Luis Suárez in lijkt te leiden.

Messi zou nu de onherroepelijke beslissing hebben genomen om bij Barcelona te willen vertrekken en dit inmiddels ook aan de club en aan Koeman hebben medegedeeld. De aanvaller is volgens de berichtgeving niet meer van plan om op de training te verschijnen en stuurt aan op een transfervrij vertrek. Hoewel de clausule om zijn contract te laten ontbinden eigenlijk slechts gold tot 30 juni, zal Messi die deadline naar verluidt nu echter willen betwisten omdat het seizoen vanwege de coronacrisis niet op 1 juli afliep maar veel later.

Waar Messi’s toekomst ligt in het geval van een daadwerkelijk vertrek is nog niet duidelijk. De Argentijn, die al sinds 2001 actief is bij Barcelona, werd de afgelopen tijd genoemd bij onder meer Internazionale, Manchester City en Paris Saint-Germain. Een avontuur de Amerikaanse Major League Soccer en een terugkeer naar jeugdliefde Newell’s Old Boys zouden ook tot de opties kunnen behoren.