Celstraf hangt boven hoofd Maguire na forse beschuldigingen rechtbank

Harry Maguire heeft zichzelf behoorlijk in de problemen gewerkt op het Griekse eiland Mykonos. De aanvoerder van Manchester United is dinsdag door een rechter in Griekenland schuldig bevonden aan meerdere strafbare feiten, waaronder zware mishandeling en poging tot omkoping. Maguire was in de nacht van donderdag op vrijdag betrokken bij een vechtpartij, waarna hij werd gearresteerd. Daarna kreeg hij het op het politiebureau aan de stok met enkele agenten.

Volgens Sky Sports heeft Maguire een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en 10 dagen opgelegd gekregen voor zijn aandeel in de vechtpartij van vorige week. Het is pas de eerste keer dat hij in aanraking komt met justitie, waardoor de Engelsman niet direct in de cel verdwijnt. De centrumverdediger is naast mishandeling en poging tot omkoping schuldig bevonden aan geweldig tegen politieagenten en belediging van ambtenaren in functie.

Harry Maguire hoort uiterst zware aanklachten in Griekse gevangenis

Maguire werd dinsdag in het gerechtsgebouw in Syros bijgestaan door de Griekse topadvocaat Alexis Anagnostakis. De captain van Manchester United heeft zelf al verklaard onschuldig te zijn. De problemen voor de mandekker begonnen nadat op Mykonos een gevecht uitbrak met een andere groep Engelse vakantievierders. Maguire en twee vrienden deelden rake klappen uit en werden derhalve gearresteerd. Op het politiebureau zou Maguire zich behoorlijk hebben misdragen en zelfs hebben geprobeerd om de dienstdoende agenten om te kopen.

Ondanks het breed uitgemeten incident werd Maguire dinsdag gewoon opgenomen in de definitieve selectie van Engeland voor de duels in de Nations League tegen IJsland (5 september) en Denemarken (8 september). "Ik heb met Harry gesproken en de feiten die ik van hem hoorde zijn anders dan wat eerder was gesuggereerd", aldus bondscoach Gareth Southgate. "Ik heb geen reden om aan zijn verhaal te twijfelen. Mijn relatie met hem is altijd bijzonder goed geweest en ik heb veel vertrouwen in hem. Op basis van wat ik nu weet, zie ik geen aanleiding Harry niet te selecteren."