Kluivert ziet concurrentie toenemen door transfervrije deal AS Roma

Pedro Rodríguez Ledesma, beter bekend onder zijn voetbalnaam Pedro, vervolgt zijn loopbaan bij AS Roma. De 33-jarige aanvaller uit Spanje tekende na het doorlopen van de medische keuring een contract voor drie seizoenen in het Stadio Olimpico. Pedro was transfervrij op te halen na zijn recente vertrek bij Chelsea, waar hij in totaal vijf seizoenen speelde. Hij gaat in Rome de concurrentiestrijd aan met onder meer Justin Kluivert.

"Ik ben heel gelukkig met mijn komst naar Rome", reageert Pedro dinsdag op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben zeer verheugd over deze nieuwe uitdaging en ga er alles aan doen om de doelstellingen van AS Roma in de komende jaren te realiseren. Ik ben de supporters dankbaar voor het warme welkom en ik hoop van harte dat ik de fans van deze club gelukkig kan maken met mijn prestaties."

Ook bij AS Roma kijkt men met enthousiasme uit naar de toekomstige samenwerking met Pedro. "Het is een voorrecht dat we een speler met de kwaliteiten van Pedro mogen verwelkomen in de AS Roma-familie. We hopen vurig dat Pedro ook hier vele successen zal vieren." Pedro is de eerste aanwinst van trainer Paulo Fonseca voor het aankomende seizoen in de Serie A.

Pedro kende een overwegend succesvolle periode bij Chelsea. De routinier veroverde in zijn tijd bij the Blues onder meer de Engelse landstitel, de FA Cup en de Europa League. Hij verliet de Londense club met 43 treffers en 28 assists in 206 wedstrijden achter zijn naam.