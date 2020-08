Erik ten Hag heeft David Neres terug en gunt nieuwkomer basisdebuut

Ajax speelt om 19.00 uur tegen Hertha BSC zijn tweede oefenwedstrijd van de dinsdag en trainer Erik ten Hag kiest ervoor om een sterk elftal het veld in te sturen tegen de Berlijners. Zomeraankoop Mohammed Kudus maakt tegen die Alte Dame zijn officieuze debuut, terwijl ook David Neres weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De laatste keer dat de Braziliaan namens Ajax in actie kwam was vorig jaar november in de Champions League tegen Chelsea.

Neres kampte de afgelopen maanden met een slepende knieblessure, waardoor hij het restant van het door de coronacrisis voortijdig stilgezette afgelopen seizoen moest missen. De aanvaller kan nu voor het eerst weer in actie komen, al begint hij in eerste instantie wel op de bank. Landgenoot Anthony start als rechtsbuiten, terwijl ook Dusan Tadic en Zakaria Labyad een plekje hebben gekregen in de aanval.

Op het middenveld heeft Kudus voor het eerst een basisplaats gekregen. De rest van de middenlinie wordt gevormd door Edson Álvarez en Donny van de Beek. Achterin hebben Sergiño Dest, Daley Blind, Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico een basisplaats. Lisandro Martínez ontbreekt omdat hij eerder op de dag tijdens de eerste oefenwedstrijd van Ajax al in actie kwam tegen Holstein Kiel. Dat duel werd door een jonge ploeg met 5-2 gewonnen.

Maarten Stekelenburg is opnieuw de vervanger van de nog altijd afwezige André Onana. Naast de doelman uit Kameroen ontbreken ook Quincy Promes en Ryan Gravenberch in de wedstrijdselectie. Het is op dit moment nog niet duidelijk waarom het duo niet van de partij is.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Kudus; Antony, Tadic, Labyad

Wissels Ajax: Scherpen, Rensch, Kasanwirjo, Neres, Llansana, Huntelaar, Taylor, Hansen