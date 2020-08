‘Messi verrast en ontevreden na harde mededelingen Koeman’

Lionel Messi was negatief verrast door de mededelingen van Ronald Koeman tijdens hun onderhoud vorige week, zo claimt Deportes Cuatro. Tijdens het stevige gesprek gaf de nieuwe trainer van Barcelona aan dat hij niet meer flexibel zal zijn en bepaalde privileges niet meer tolereert. Het is onbekend of dit specifiek over Messi gaat of over het team als geheel. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Koeman diverse spelers de deur heeft gewezen.

Koeman liet naar verluidt in duidelijke bewoordingen aan Messi weten dat het team altijd prioriteit heeft. Het idee van de voormalig bondscoach van Oranje is om bij Barcelona een einde te maken aan enkele gewoontes binnen de ploeg. 'De ontmoeting eindigde met een ontevreden en verraste Messi', zo claimt men. Volgens de berichtgeving uit Spanje was er geen vijandigheid tussen het tweetal, maar van een vriendschappelijk gesprek was ook geen sprake.

Koeman: 'Ik weet niet of ik Messi moet overtuigen te blijven'

De oefenmeester beschouwt Messi als een zeer belangrijk onderdeel van de ploeg. "Het is een groot plezier om een speler als Messi in de ploeg te hebben", zo gaf de trainer aan bij zijn presentatie. "Met zijn kwaliteiten zal hij zijn plek vinden in de ontwikkeling van het elftal." Koeman heeft dit ook duidelijk gemaakt aan Messi in het gesprek. Het is echter afwachten of Messi nog toekomst voor zichzelf ziet bij de Catalaanse topclub.

Diverse Spaanse media speculeren volop over het mogelijke besluit van Messi om Barcelona te verlaten. Onder meer Paris Saint-Germain, Internazionale en Manchester City werden al gelinkt aan de superster. Deportes Cuatro komt met interesse van het kapitaalkrachtige Manchester United op de proppen. De Engelse club zou al toenadering hebben gezocht om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Olé meldde dat Messi de knoop over zijn toekomst reeds heeft doorgehakt en binnenkort zijn besluit wereldkundig maakt..