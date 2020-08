Ajax neemt definitief afscheid van Dennis Johnsen

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Venezia over de directe overgang van Dennis Johnsen, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller stond nog tot medio 2021 onder contract bij Ajax. Johnsen kwam de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis uit voor sc Heerenveen en PEC Zwolle.

Zaakwaarnemer Ouanis Akachar liet zondag al aan Ajax Showtime weten dat de Noorse aanvaller op weg was richting de uitgang bij Ajax. "We zijn op zoek naar een vervolgstap in zijn carrière. Het is aan ons, aan Dennis en zijn familie om te beslissen wat de beste optie is. Ajax is bereid om mee te werken." Willem II was eveneens geïnteresseerd, maar hij verkiest Venezia boven een langer verblijf in de Eredivisie.

Het Nederlandse avontuur voor Johnsen begon in 2016 bij sc Heerenveen, dat de jonge aanvaller een jaar later alweer verkocht aan Ajax. Met de transfer was drie jaar geleden een bedrag van circa twee miljoen euro gemoeid. Johnsen maakte zijn debuut in het betaald voetbal in augustus 2017, in een duel van Jong Ajax tegen SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam uiteindelijk tot 41 optredens namens het beloftenelftal van Ajax. In de hoofdmacht werd Johnsen in slechts vijf duels gebruikt.

Johnsen is de zevende speler die Ajax deze zomer verlaat. In een eerder stadium nam de Amsterdamse club afscheid van Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Benjamin van Leer (Sparta Rotterdam), Kik Pierie (verhuurd aan FC Twente), Bruno Varela (terug naar Benfica na verhuurperiode) en Ryan Babel (terug naar Galatasaray na verhuurperiode).