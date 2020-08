Oranje lijkt definitief uitgesloten voor Gosens met mededeling uit Duitsland

Robin Gosens debuteert in de selectie voor de nationale ploeg van Duitsland. Ook Oliver Baumann en Florian Neuhaus zitten voor het eerst bij de selectie van bondscoach Joachim Low, zo meldt de Duitse voetbalbond. Met de nominatie voor de linksback van Atalanta kan er een streep worden gezet door een interlandcarrière bij Oranje. Gosens is de zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder, waardoor hij twee keuzes had.

Volgens Duitse media wilde Löw Gosens in maart al oproepen voor die Mannschaft, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat de interlandperiode destijds niet doorging. Als de vleugelverdediger tegen Spanje (3 september) of Zwitserland (6 september) minuten gaat maken, kan hij niet meer uitkomen voor het Nederlands elftal. Medio augustus meldde De Telegraaf nog dat Gosens volop in beeld was bij Ronald Koeman, die het bondscoachschap van Oranje inmiddels heeft ingeruild voor de positie van hoofdtrainer bij Barcelona.

In de selectie van Löw voor de aankomende interlands van Duitsland zijn geen spelers opgenomen van Champions League-winnaar Bayern München en RB Leipzig, dat tot de halve finale van het miljardenbal reikte. Deze spelers krijgen extra rust in aanloop naar het nieuwe seizoen. Leroy Sané ontving wél een uitnodiging voor die Mannschaft. De vleugelaanvaller ruilde Manchester City weliswaar in voor Bayern, maar ontbrak tijdens de Final Eight van de Champions League in Lissabon. Ook Niklas Süle, die maandenlang moest revalideren vanwege een zware kruisbandblessure, is inzetbaar voor Duitsland.

Volledige selectie Duitsland:

Doel: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (SC Freiburg), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenveld/voorhoede: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Suat Serdar (Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica) en Timo Werner (Chelsea).