PSV maakt einde aan transfergerucht en is duidelijk over oude bekende

Verschillende Russische media meldden afgelopen zondag dat PSV bij Spartak Moskou heeft geïnformeerd naar Guus Til. De middenvelder zal echter niet de overstap maken naar de Eindhovense club. Het Eindhovens Dagblad meldt dinsdag dat Til niet in beeld is bij technisch manager John de Jong, die een update gaf over de stand van zaken op transfergebied bij PSV.

Volgens bovengenoemde regionale krant geeft Til, die vorig jaar voor zestien miljoen euro de overstap maakte van AZ naar Spartak Moskou, de voorkeur aan een avontuur in het buitenland. Zijn contract in Rusland loopt nog drie seizoenen door, maar het is zeer aannemelijk dat Til al na één jaar van club wisselt. Zijn debuutjaar bij Spartak Moskou was geen doorslaand succes. De 22-jarige middenvelder speelde in de Russische competitie achttien wedstrijden, waarvan slechts tien als basisspeler, en kwam daarin niet verder dan twee doelpunten en twee assists. In deze jaargang zat Til in alle vier duels tot dusver op de bank.

Russische media: Guus Til akkoord over terugkeer naar Nederland

Na één jaar Rusland keert Guus Til wellicht terug in Nederland. Lees artikel

Marco van Ginkel daarentegen is nog wel in beeld bij De Jong, maar volgens het Eindhovens Dagblad is de middenvelder van Chelsea geen 'zware transfertarget'. De voormalig PSV'er speelde in 2018 voor het laatst een wedstrijd en moet dus eerst flink wat wedstrijdritme opdoen. PSV lijkt er daarom niet happig op te zijn om Van Ginkel, die als huurling een verleden heeft bij PSV, al dan niet tijdelijk over te nemen van Chelsea.

De Jong verwacht verder dat er nog wel wat gaat gebeuren qua transfers bij PSV. De 'td' van de Eindhovenaren verwacht nog wel drie inkomende of uitgaande transfers in het Philips Stadion. PSV versterkte zich eerder deze zomer al met doelman Yvon Mvogo. Door zijn komst neemt de club wellicht afscheid van Jeroen Zoet en Hidde Jurjus. Eerstgenoemde staat open voor een buitenlands avontuur, terwijl er voor Jurjus concrete belangstelling is.