Griekse politie pakt Maguire hard aan; Southgate spreekt steun uit

Harry Maguire zit bij de selectie van Engeland voor de wedstrijden in de Nations League tegen IJsland en Denemarken. Phil Foden, Mason Greenwood en Kalvin Phillips debuteren in de selectie van bondscoach Gareth Southgate. Maguire zit in de penarie, aangezien de verdediger van Manchester United in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd werd op het Griekse eiland Mykonos vanwege een vechtpartij.

Volgens de advocaat van Maguire ontstond de vechtpartij nadat twee Albanezen het zusje van Maguire injecteerden met een onbekende vloeistof. Agenten in burger meldden zich bij de situatie, maar deze besloten Maguire en enkele anderen te arresteren. De verdediger, die veel gedronken zou hebben, zou zich onder meer agressief richting de agenten hebben opgesteld. De verdediger ontkent alle aantijgingen.

Here is your first #ThreeLions squad of the year! ?? Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.