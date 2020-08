‘Messi hakt knoop door en maakt toekomstbesluit wereldkundig’

Lionel Messi gaat naar verluidt zeer snel bekendmaken waar zijn toekomst ligt. De 33-jarige aanvaller van Barcelona liet onlangs in gesprek met trainer Ronald Koeman weten te twijfelen over zijn toekomst in het Camp Nou. Volgens het Argentijnse Olé heeft Messi inmiddels de knoop doorgehakt en laat hij spoedig weten wat zijn beslissing is.

Olé meldt zelfs dat Messi ergens in de komende uren zijn besluit wereldkundig gaat maken. De Argentijn ligt nog tot volgend jaar zomer vast, maar twijfelt erg over de koers van de club. De superster is ontevreden over de gang van zaken bij de club de afgelopen jaren en volgens diverse media kon Koeman onlangs in een persoonlijk gesprek de twijfels niet laten verdwijnen.

Koeman: 'Ik weet niet of ik Messi moet overtuigen te blijven'

Er zijn meerdere scenario's mogelijk, aldus Olé. Messi kan bijvoorbeeld kenbaar maken dat hij aast op een vertrek, waarna het de vraag is wat de houding van Barcelona zou zijn. Ook kan Messi zijn contract uitdienen en volgend jaar van club veranderen. De laatste mogelijkheid is dat Messi alsnog vertrouwen heeft gekregen in een nieuwe start bij Barcelona en voor langere tijd bij de club blijft. Komende maandag start Barcelona aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Messi is zoals eerder gemeld met zijn gezin erg gelukkig in Barcelona, maar zijn relatie met de top van de club, en met name voorzitter Josep Maria Bartomeu, vertoont barsten. De dribbelaar heeft voldoende opties als hij besluit Barcelona te verlaten. Onder meer Paris Saint-Germain, Internazionale en Manchester City werden eerder gelinkt aan de routinier.