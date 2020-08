Opstelling Ajax: Ten Hag bewaart grote namen voor vanavond

Ajax verschijnt om 14.00 uur aan de aftrap van de eerste van de twee oefenwedstrijden van dinsdag. De Amsterdammers nemen het op eigen veld op tegen het Duitse Holstein Kiel. Trainer Erik ten Hag gunt een groot aantal van zijn jonge talenten een basisplaats. Om 19.00 uur vanavond staat het oefenduel met Hertha BSC op het programma.

Opvallend is de naam van Lisandro Martínez tussen de jonge talenten. De Argentijn was vorig seizoen vaste basisspeler in de hoofdmacht van Ajax. Ten Hag kiest ervoor om hem tegen de Duitse laagvlieger te laten spelen in plaats van tegen Hertha BSC, het duel waarin de meeste vaste waardes van Ajax in actie zullen komen. Ook Noussair Mazraoui komt vanmiddag al in actie.

Opstelling Ajax: Kotarski; Mazraoui, J. Timber, Martínez, Rensch; Taylor, Eiting, Ekkelenkamp; Q. Timber, Traoré, Lang

Bank Ajax: Scherpen, Kasanwirjo, Magallán, Mendez, Brobbey en Regeer.

?? Our XI for the first friendly of the day! ? Predictions? ??#ajahol #PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) August 25, 2020