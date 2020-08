Jan-Arie van der Heijden hapt niet direct op interesse uit rechterrijtje

FC Emmen heeft in de zoektocht naar een nieuwe verdediger aangeklopt bij de transfervrije Jan-Arie van der Heijden. De 32-jarige centrumverdediger is clubloos nadat zijn aflopende contract bij Feyenoord niet werd verlengd. De ex-speler van onder meer Ajax en Vitesse houdt de boot voorlopig af omdat hij op een verhuizing naar het buitenland hoopt, zo meldt Voetbal International.

Na vijf jaar kwam er deze zomer een einde aan het dienstverband van Van der Heijden in De Kuip. Hij kwam niet in de plannen van trainer Dick Advocaat voor en kon vertrekken. Een nieuwe club heeft hij nog altijd niet gevonden en dus gooide Emmen een lijntje uit. In januari werd hij nog gelinkt aan FC Twente, maar destijds stond zijn salaris een overstap naar Enschede in de weg. Van der Heijden won uiteindelijk een landstitel, twee bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal in zijn periode bij Feyenoord.

Emmen kan nog wel een extra centrumverdediger gebruiken. Onder meer Michaël Heylen heeft de club verlaten. De Belgische mandekker maakte de overstap naar Sparta Rotterdam. Tot dusver heeft trainer Dick Lukkien zes nieuwe spelers mogen verwelkomen. Simon Tibbling (Bröndby IF), Caner Cavlan (Austria Wien), Behadil Sabani (Borussia Mönchengladbach), Sekou Sidibe (PSV), Lucas Bernadou (Paris Saint-Germain) en Denis Granecny (gehuurd van Banik Ostrava) zijn tot dusver de nieuwe namen in Emmen.