Ronald Koeman gaat ‘gedrag’ van duo tijdens voorbereiding bekijken

Sergio Busquets en Jordi Alba hebben voorlopig toekomst bij Barcelona, zo verzekeren Spaanse media dinsdag. Volgens de laatste berichten zal Ronald Koeman ‘het gedrag’ van de routiniers in de voorbereiding op komend seizoen nauwlettend volgen. De contractsituatie van Busquets en Alba speelt naar verluidt ook een rol in de beslissing van de Nederlander. De verbintenissen lopen respectievelijk pas in de zomer van 2023 en 2024 af.

Busquets zou in een eerste gesprek met Koeman hebben laten weten dat hij positief staat tegenover een langer verblijf bij Barcelona, ook al hoorde hij van de nieuwe trainer dat hij niet langer een onbetwistbare basiskracht is en dat hij beter zal moeten presteren dan in de voorbije voetbaljaargang. Koeman wil hoe dan ook een rebellie van Busquets binnen de kleedkamer voorkomen als bijvoorbeeld Frenkie de Jong meer naar achteren gaat spelen en de positie van de Spanjaard op het middenveld gaat innemen.

Busquets startte op de eerste speeldag van het voorbije LaLiga-seizoen, in het uitduel met Athletic Club (1-0 verlies), op de bank en de beslissing van Ernesto Valverde viel niet in goede aarde, zo herinneren de Spaanse media dinsdag. Toen de trainer in januari na de Spaanse Super Cup zijn congé kreeg, was de middenvelder opvallend genoeg een van de weinigen die het niet openlijk voor de oefenmeester opnam. Koeman wil ongemakkelijke situaties binnen de selectie absoluut vermijden en staat er sowieso vanuit zijn tijd bij Valencia om bekend dat hij er niet voor terugdeinst om veteranen aan de kant te zetten.

Koeman liet deze week in gesprekken met Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic en naar verluidt ook Junior Firpo weten dat hij niet op hen rekent voor komend seizoen. De contracten van Suárez, Vidal en Rakitic lopen nog maar een jaar door, terwijl Umtiti nog drie seizoenen op de loonlijst staat. Firpo kwam pas een jaar geleden voor achttien miljoen euro van Real Betis, plus maximaal twaalf miljoen euro aan variabele bonussen, en heeft volgens Spaanse media ook te horen gekregen dat hij mag vertrekken. De veelzijdige linkspoot heeft nog een contract voor liefst vier seizoenen.

Barcelona wil het salarishuis van liefst 525 miljoen euro bruto, wat neerkomt op 61 procent van de begroting, flink gaan inkrimpen. De Spaanse topclub, die zich maanden geleden dankzij een tijdelijke salarisreductie van de A-selectie 32 miljoen euro bespaarde, gaat ervan uit dat de coronapandemie circa driehonderd miljoen euro aan inkomsten op jaarbasis gaat schelen. Suárez verdient liefst 23,4 miljoen euro bruto, terwijl Rakitic (13,3), Umtiti (12) en Vidal (9) in de subtop dan wel middenmoot van de loonlijst staan.

Suárez wil ook om financiële redenen blijven, desnoods als reservespeler, maar dat is juist de reden waarom de clubleiding de samenwerking met de 33-jarige Uruguayaan wil stoppen. Alleen Lionel Messi en Antoine Griezmann verdienen meer dan de aanvaller. De beslissing van Koeman om Busquets (14,9) en Alba (8,5) voorlopig een kans te geven zou intern zijn geaccepteerd. Het bestuur vertrouwt erop dat de Nederlander met harde hand reageert als de verrichtingen van het duo ondermaats blijven.