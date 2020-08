Louis van Gaal onthult welke tien spelers hij naar Manchester United wilde halen

Louis van Gaal heeft in een interview met FourFourTwo onthuld welke tien spelers hij in zijn tijd bij Manchester United op het oog had. De Nederlander ging na het WK van 2014 in Brazilië als opvolger van David Moyes aan de slag en bleef uiteindelijk maar twee jaar in Engelse dienst. Vaak zaten club en trainer niet op één lijn op het gebied van transferactiviteiten. Vlak na het winnen van de FA Cup werd Van Gaal vervangen door José Mourinho.

"Ik wilde Robert Lewandowski, maar toen dit lastig bleek probeerde ik Gonzalo Higuaín te halen. Voorafgaand aan mijn komst, sprak ik ook met de clubleiding over Neymar”, verzekert Van Gaal. “Als je bij United zit, moet je groot denken. Hij was commercieel gezien natuurlijk ook interessant, op het gebied van merchandising. En ik wilde snelle vleugelaanvallers hebben. Om die reden probeerde ik ook Sadio Mané en Riyad Mahrez aan te trekken.”

“Thomas Müller stond ook op mijn wensenlijst en centraal op het middenveld wilde ik N'Golo Kanté. Ik heb zelfs geprobeerd om James Milner te halen. Hij was destijds al best oud maar tegelijkertijd ook erg multifunctioneel en hij had leiderschapskwaliteiten”, vervolgde Van Gaal. “Voor onze defensie wilde ik Sergio Ramos en Mats Hummels omdat onze verdediging niet het sterkste was in van achteruit opbouwen.”

Van Gaal kreeg bij zijn aanstelling op Old Trafford een transferbudget van liefst tweehonderd miljoen euro. Geen van de bovenstaande namen kon om uiteenlopende redenen door Manchester United worden aangetrokken. De club versterkte zich medio 2014 met onder meer Ander Herrera, Luke Shaw, Ángel Di María, Marcos Rojo en Daley Blind. Een jaar later kwamen daar spelers als Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin en Anthony Martial bij.

“Dat waren mijn topdoelwitten, maar we konden er niet één krijgen”, betreurt Van Gaal jaren later. “Ik weet niet waarom. Ik was als manager niet bij de onderhandelingen betrokken. Na mijn vertrek bij Manchester United eindigden voetballers als Mahrez en Kanté bij respectievelijk Manchester City en Chelsea, terwijl United ze niet kon krijgen. Ik vond dat erg apart.”