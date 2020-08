Ronaldinho eindelijk weer op vrije voeten na maanden huisarrest

Een rechter in Paraguay heeft de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van Ronaldinho en zijn broer Roberto naar Brazilië. Hij ging akkoord met het verzoek van de officier van justitie tot vrijlating van het duo en sloot de rechtszaak officieel af. Ronaldinho zat sinds begin maart samen met zijn broer vast in Paraguay, nadat ze waren opgepakt wegens een vervalst paspoort.

Ronaldinho en zijn broer leken aanvankelijk met een geldboete weg te komen, nadat ze schuld hadden bekend, maar een hoge rechter bepaalde dat de twee de gevangenis in moesten. De tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar vierde noodgedwongen achter slot en grendel zijn veertigste verjaardag. Hij doodde verder de tijd door veel te voetballen met andere gevangenen.

Ronaldinho en zijn broer zaten een maand in de gevangenis, daar de twee na de betaling van een borgsom van 1,5 miljoen euro de rest van hun straf in een viersterrenhotel in de hoofdstad Asunción mochten uitzitten. De rechter heeft het huisarrest nu opgeheven, waardoor Ronaldinho weer mag gaan en staan waar hij wil. “Hij heeft de vrijheid om naar elk land naar keuze te reizen, maar hij moet ons wel op de hoogte stellen als hij zijn vaste thuisadres gaat veranderen voor de periode van een jaar”, zo stelde de rechter.

In het verleden had Ronaldinho vaker problemen met zijn paspoort. Zijn reisdocument werd in 2018 al eens ingenomen wegens een hoge belastingschuld. Ronaldinho en zijn broer moeten een boete van respectievelijk 76.000 euro en 93.000 euro betalen en moeten zich twee jaar lang elke drie maanden bij een federale rechter in Brazilië melden. Ronaldinho mag zijn vaderland wél verlaten, maar zijn broer mag het land twee jaar niet uit en krijgt ook een strafblad in Paraguay.