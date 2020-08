‘Manchester City pakt rekenmachine erbij en denkt na over Messi’

Manchester City denkt na over de financiering van de komst van Lionel Messi, zo meldt ESPN maandagavond. Volgens de sportzender gaat de grootmacht uit Engeland momenteel na of Messi binnengehaald kan worden zonder dat Financial Fair Play-regels worden overtreden. Manchester City beseft dat het 'moeilijk' wordt om Messi vast te leggen, maar wil de opties desondanks kennen voor het geval de sterspeler van Barcelona op de markt komt.

Messi heeft een contract tot medio 2021 bij Barcelona, maar heeft de nieuwe trainer Ronald Koeman in een persoonlijk gesprek laten weten dat hij twijfelt aan zijn toekomst in het Camp Nou. Op dit moment beweert Barcelona dat Messi niet te koop is; de club wijst op de astronomische afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro in zijn contract. Volgens ESPN staan enkele bestuursleden echter wel open voor een eventuele verkoop van Messi, mits de opbrengsten worden aangewend om het team te herbouwen.

De uitschakeling door Bayern München (2-8) in de halve finale van de Champions League heeft duidelijke sporen nagelaten bij Messi. De Argentijn is 33 jaar en wil de laatste jaren van zijn loopbaan doorbrengen bij een club waarmee hij meedingt naar de allergrootste prijzen. Er zijn daarom maar weinig clubs die een realistische kans maken op zijn komst. Thomas Tuchel, de trainer van verliezend Champions League-finalist Paris Saint-Germain, erkende maandag nog dat hij Messi graag zou verwelkomen.

Tuchel voegde eraan toe dat hij verwacht dat de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar zijn loopbaan afsluit bij Barcelona. Bronnen binnen Manchester City gaan daar ook vanuit; trainer Josep Guardiola heeft meermaals aangegeven dat hij niet echt bezig is met een hereniging met Messi, omdat ook hij de verwachting heeft dat zijn voormalige pupil niet gaat vertrekken uit Barcelona. Desondanks houdt Manchester City de situatie van de aanvaller scherp in de gaten. De club berekent achter de schermen hoeveel Messi in totaal ongeveer zou moeten kosten, en of die kosten betaalbaar zijn te midden van de coronacrisis.

De financiële huishouding van Manchester City wordt hoe dan ook kritisch onder de loep genomen bij de UEFA. De Europese voetbalbond besloot the Citizens eerder dit jaar voor twee seizoenen uit te sluiten van Europees voetbal voor het overtreden van Financial Fair Play-regels, maar die schorsing werd met succes aangevochten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Wel moet Manchester City een boete van tien miljoen euro betalen.