‘Koeman geeft goedkeuring: miljoenendeal Barça en Galatasaray lonkt’

Galatasaray heeft oren naar de komst van Ivan Rakitic, zo claimt sportjournalist Nicolò Schira maandagavond. Volgens berichtgeving uit Spanje heeft de middenvelder van Ronald Koeman te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij Barcelona en Galatasaray zou op de eerste rang zitten om van de situatie te profiteren. De club staat al in contact met Arturo Canales, de zaakwaarnemer van Rakitic.

Op dit moment zou Rakitic zelf echter de boot afhouden. De Kroaat hoopt nog altijd dat Sevilla zich bij Barcelona gaat melden voor zijn komst; het is zijn droom om terug te keren in Andalusië, zo klinkt het. Of dat gaat gebeuren, is nog de vraag. Eerder deze maand berichtte Marca dat Barcelona in ieder geval bereid is om mee te werken als Sevilla aan de deur klopt. De grootmacht zou met tien miljoen euro genoegen nemen om de droom van Rakitic te verwezenlijken.

Ook de naam van Arsenal viel in de sportkrant als potentiële nieuwe werkgever van de 32-jarige centrale annex aanvallende middenvelder. terwijl de Daily Mail zondag toevoegde dat Tottenham Hotspur eveneens belangstelling heeft. Voorzitter Daniel Levy zou in Rakitic de ideale vervanger zien voor Christian Eriksen, die in januari vertrok naar Internazionale. Voor Koeman is in ieder geval duidelijk dat Rakitic weg mag, daar de routinier niet voorkomt in zijn plannen voor volgend seizoen.

Koeman vergaderde maandagochtend met algemeen directeur Òscar Grau en technisch directeur Ramón Planes. Een van de onderwerpen van gesprek was de zogeheten purga, de zuivering, die de trainer volgens sportkrant AS wil doorvoeren in de selectie. Rakitic heeft net als Luis Suárez, Arturo Vidal en Samuel Umtiti van Koeman te horen gekregen dat er geen toekomst is weggelegd in het Camp Nou. Rakitic heeft nog een contract tot medio 2021.