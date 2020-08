Antonucci tipt nieuwe trainer voor Feyenoord: ‘Daar ga ik over praten’

Mede door de inspanningen van Wim Jonk is Francesco Antonucci deze zomer behouden gebleven voor FC Volendam. De aanvallende middenvelder werd vorig seizoen door AS Monaco verhuurd aan de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maakte in de zomer de overstap naar Feyenoord en werd als onderdeel van die overeenkomst opnieuw in Volendam gestald. Antonucci is goed te spreken over zijn samenwerking met Jonk in het vissersdorp.

In gesprek met FOX Sports erkent de 21-jarige Belg lachend dat hij graag met Jonk zou willen blijven samenwerken, nadat hij zich volgend jaar meldt in De Kuip. De oefenmeester liet Volendam vorig seizoen goed voetballen en loodste de club naar de derde plaats, voordat de Keuken Kampioen Divisie werd stopgezet. In maart stelde voormalig Feyenoord-keeper Edwin Zoetebier, tegenwoordig keeperstrainer bij Volendam, dat een toekomst van Jonk in Rotterdam 'helemaal geen verkeerde gedachte' is.

Ook Antonucci hoopt daarop. "Daar ga ik met hem over praten", lacht de smaakmaker van Volendam, die in 2015 in de jeugdopleiding van Ajax ook kort samenwerkte met toenmalig hoofd jeugdopleidngen Jonk. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het zou top zijn voor mij en voor Feyenoord. Hij is een toptrainer, dus ik zou er heel tevreden mee zijn als het kan. Het zou perfect zijn om samen naar Feyenoord te gaan."

Afgelopen seizoen maakte Antonucci indruk met elf doelpunten en vijf assists in twintig wedstrijden voor Volendam. Hij werd gedeeld clubtopscorer en wekte interesse in de Eredivisie en in België. "Ik wilde in Nederland blijven", legt hij zijn keuze uit om voor een extra jaar in Volendam te kiezen. "Ik kon naar een middenmoter uit de Eredivisie, maar dat wilde ik niet. Dat is niet mijn spel. Ik wil aanvallend voetbal spelen en dat doe je als je voor de eerste plek speelt. Daarom heb ik deze keuze gemaakt."

Antonucci is niet bang dat hij bij een middenmoter uit de Eredivisie meer had kunnen opsteken. "Het niveau is niet het belangrijkste. Ik denk dat ik hier meer kan leren dan bij een subtopclub in de Eredivisie. De trainer en de technische staf hier kennen mij heel goed. Ze weten wat ik echt nodig heb, en dat is belangrijk voor mijn ontwikkeling", weet de creatieveling, die uiteindelijk wil slagen bij Feyenoord. "Mijn doel is om daar veel te spelen en een belangrijke speler te worden. Ik veel daar veel doelpunten maken en assists geven. Dat is mijn droom."