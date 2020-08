Alphonso Davies gaat internet over met reactie op nieuwe Instagram-volger

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Alphonso Davies veroverde zondagavond met Bayern München de Champions League. De negentienjarige vleugelverdediger stond in de met 0-1 gewonnen finale tegen Paris Saint-Germain negentig minuten binnen de lijnen. Tijdens de festiviteiten na afloop van de eindstrijd in het Estádio Da Luz in Lissabon kwam Davies erachter dat de eveneens uit Canada afkomstige rapper Drake hem is gaan volgen op Instagram. “Oh my god, ik kan het niet geloven. Drake, jij volgt me!”, roept Davies in een video op Instagram. Zijn uitzinnige reactie wordt op social media veelvuldig gedeeld.