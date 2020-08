Mesut Özil tweet in foutloos Nederlands: ‘Veel succes, draag het met trots’

Mesut Özil heeft maandagavond in het Nederlands een succeswens overgebracht aan Erkan Eyibil. Via zijn Twitter-account laat de middenvelder van Arsenal weten dat hij Eyibil het beste wenst bij zijn nieuwe club Go Ahead Eagles. Eerder op de maandag maakte Go Ahead bekend dat de aanvallende middenvelder een jaar wordt gehuurd van FSV Mainz 05.

Op Twitter schreef de aanwinst van Go Ahead dat hij trots is op zijn transfer. "Heel veel zin om het speciale nummer 10 te dragen in De Adelaarshorst en natuurlijk de andere stadions", zei Eyibil. Özil reageert maandagavond met bemoedigende woorden op zijn tweet, in het Nederlands: "Veel succes bij Go Ahead Eagles! Draag het nummer 10 met trots! :)"

Özil is net als Eyibil een geboren Duitser met een Turks paspoort. De negentienjarige aanwinst van Go Ahead heeft een soortgelijke speelstijl en is daarom in het verleden weleens vergeleken met de 92-voudig international van Duitsland. Bovendien zitten ze allebei bij hetzelfde managementbureau: Family & Football. Eyibil, zelf international van Duitsland Onder-19, vertelde in maart in een interview met Fotomaç dat hij zich gevleid voelt door de vergelijkingen met Özil.

Veel succes bij @GAEagles! Draag het nummer 10 met trots! :) https://t.co/fr6YHlz0j0 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 24, 2020

"Mesut Özil is een geweldige voetballer. Ik heb hem dit jaar ontmoet in Londen en het voelt goed dat mijn naam in één adem met de zijne wordt genoemd", zei de jongeling. "Natuurlijk haal ik daar motivatie uit om nog beter te worden. Ik voel er geen extra druk door. De mensen die de vergelijking maken, wijzen me alleen maar op mijn potentieel. Het gevoel dat ik ervan krijg is niet druk, maar trots."

Eyibil speelde bij Mainz als nummer 10 en ziet Özil als een van zijn idolen. "Er zijn twee spelers die ik beschouw als mijn voorbeeld: Lionel Messi en Mesut Özil. Hoewel hun speelstijl ietwat verschilt, ben ik fan van allebei. Het zijn speciale spelers." Eyibil werd maandag door technisch manager Paul Bosvelt van Go Ahead omschreven als een 'talentvolle, linksbenige speler met creativiteit'.