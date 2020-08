Martin Jol gelukkig: ‘Hij speelt al vanaf jonge leeftijd voor Valencia’

ADO Den Haag heeft de selectie maandag versterkt met José Pascual Alba Seva. De twintigjarige middenvelder uit Spanje, beter bekend als Pascu, heeft een contract voor een seizoen ondertekend met de optie voor een extra jaar. Hij was de afgelopen twee seizoenen actief met Valencia B op het derde niveau, in de Segunda División B.

Pascu speelde de voorbije twee seizoenen in totaal 54 competitiewedstrijden voor Valencia B. Hij is een veelzijdige middenvelder, die op meerdere posities is ingezet bij Valencia. Hij speelt meestal als controleur, maar is ook gebruikt als rechtsback, aanvallende middenvelder of buitenspeler. De viervoudig international van Spanje Onder-18 was transfervrij nadat zijn contract bij Valencia afliep.

Pascu beleefde vorig jaar de gehele seizoensvoorbereiding met de eerste selectie van Valencia. Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, is blij met de ervaring die de jeugdige Spanjaard met zich meebrengt. "Wij zijn zeer content met Pascu. Hij is een veelzijdige speler, die op meerdere posities uit de voeten kan. Pascu is een speler die vanaf jonge leeftijd al deel uitmaakte van Valencia-academie en ook al onderdeel was van het eerste team van de Spaanse subtopper", weet Jol. "Dankzij zijn overstap naar ADO Den Haag krijgt Pascu de kans om zich verder te ontwikkelen in de Eredivisie."

Zelf zegt Pascu zeer gelukkig te zijn met zijn transfer. "Het voelt voor mij als een eer om de geel-groene kleuren verdedigen", aldus de middenvelder, die bij Valencia meermaals tegen Andrei Ratiu speelde, de rechtsback die deze zomer door ADO is overgenomen van Villarreal. "Het was altijd mooi om tegen hem te spelen. Ik heb contact met Andrei gehad en hij heeft uitstekende dingen gezegd over de club en het team. Ik kijk ernaar uit om hier te starten en hoop dat ik de fans snel in het stadion kan ontmoeten." Pascu is de tweede aanwinst van de dag bij ADO: maandag maakte de club al melding van de komst van spits Jonas Arweiler, die wordt gehuurd van FC Utrecht.