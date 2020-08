Ben Rienstra keert voor anderhalve ton terug in Eredivisie

Ben Rienstra staat op het punt om terug te keren in de Eredivisie. De middenvelder is volgens het Algemeen Dagblad dicht bij een overstap naar Fortuna Sittard. Rienstra komt voor ongeveer anderhalve ton over van Kayserispor, zo meldt de krant. Zijn contract bij de club uit de Süper Lig loopt nog een jaar door, maar wordt voortijdig afgekocht door Fortuna.

De transfer is op een oor na gevild. Voor Rienstra ligt in Limburg een tweejarig contract klaar, met de optie voor een derde seizoen. De dertigjarige middenvelder gaat voor de zesde keer een dienstverband aan in de Eredivisie: hij speelde al bij Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II (op huurbasis van AZ) en sc Heerenveen. Een jaar geleden verliet hij Friesland voor Kayseri.

Met Kayserispor eindigde Rienstra vorig seizoen op de zeventiende plek in de Süper Lig. Omdat de Turkse voetbalbond als gevolg van de coronacrisis besloot geen clubs te laten afdalen naar het tweede niveau, handhaafde Kayserispor zich. Rienstra speelde 26 competitiewedstrijden en kwam driemaal uit in bekerverband voor de club die hij uiteindelijk slechts één seizoen zal dienen.

Fortuna, de nummer zestien van het voortijdig stopgezette Eredivisie-seizoen, werkt hard aan de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Rienstra wordt na Joshua Wehking (afkomstig van Hamburger SV), Roel Janssen (VVV-Venlo), George Cox (Brighton & Hove Albion), Yanick van Osch (PSV), Emil Hansson (Hannover 96), Özgür Aktas (Vitesse), Mats Seuntjens, Mike van Beijnen (beiden Gençlerbirligi), Sebastian Polter (Union Berlin) en Veron Parkes (West Ham United) de elfde zomeraanwinst van de club uit Sittard.