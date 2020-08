Suárez ‘erg overstuur’ na opvallend kort telefoongesprek met Koeman

Luis Suárez is 'erg overstuur' na een telefoongesprek met Ronald Koeman over zijn toekomst bij Barcelona, zo meldt Cadena COPE maandagavond. De radiozender bevestigt de eerdere berichtgeving van RAC1 over de boodschap die Koeman aan zijn spits meedeelde. De nieuwe trainer maakte duidelijk dat Suárez niet voorkomt in zijn toekomstplannen, waardoor een zomers vertrek voor de hand ligt.

Suárez is ontstemd door de manier waarop het gesprek met Koeman plaatsvond. Het telefoontje zou 'minder dan een minuut' hebben geduurd. Er was dus nauwelijks ruimte voor vragen of voor een serieus gesprek; Koeman zou slechts zijn boodschap hebben verkondigd. Suárez is van mening dat er niet op die manier dient te worden omgegaan met een voetballer die zich jarenlang heeft ingezet voor de club, aldus Cadena COPE.

‘Vastberaden Ronald Koeman vervolgt ‘zuivering’ met nog drie telefoontjes’

Luis Suárez is niet de enige speler die van Ronald Koeman te horen gekregen dat zijn rol bij Barcelona is uitgespeeld. Lees artikel

De Uruguayaan heeft een contract tot medio 2021, maar volgens berichtgeving uit Spanje bekijken zijn advocaten deze maandag nog samen met Barcelona naar de mogelijkheden om het contract te ontbinden. Suárez, momenteel op vakantie is, liet onlangs weten dat hij nog minstens een jaar voor Barcelona wil uitkomen. Door de veranderingen die Koeman wil doorvoeren bij de grootmacht lijkt het er echter op dat de routinier zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen heeft gespeeld.

Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano vertrekt Suárez al binnen enkele dagen uit Barcelona en wordt er door zijn management momenteel gesproken met verschillende clubs. Hij had enkele geleden al contact met Ajax-directeur Marc Overmars om over een terugkeer in Amsterdam te praten. Suárez werd in 2014 door Barcelona voor 81 miljoen euro overgenomen van Liverpool. In de afgelopen zes seizoenen kwam de Zuid-Amerikaanse aanvaller tot 283 duels namens de club, met 198 doelpunten en 109 assists als resultaat.