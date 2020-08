Feyenoord haalt speler voor de toekomst op in Portugal

Bernardo Silva mag zich officieel speler van Feyenoord noemen. De negentienjarige middenvelder, afkomstig van Benfica, zette maandag zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 in De Kuip. In de overeenkomst tussen beide partijen is tevens de optie op een derde seizoen in Rotterdam-Zuid bedongen. Silva meldde zich vorige week al in Nederland voor de medische keuring, waarbij dus geen bijzonderheden aan het licht zijn gekomen.

Technisch directeur Frank Arnesen is verguld met de komst van Silva naar Feyenoord: "Benny heeft de afgelopen tijd al meegetraind met de selectie van Feyenoord Onder-21. Daar heeft hij een prima indruk achtergelaten. Hij is iemand die in de as van het veld voor rust en controle moet zorgen. Nu nog in Onder-21, maar op termijn hopen we natuurlijk dat hij door kan stromen naar Feyenoord 1." Silva maakte zes jaar lang deel uit van de jeugdopleiding van Benfica, dat de jeugdinternational van Portugal nu dus naar Feyenoord ziet vertrekken.

"Dit is één van de beste dagen uit mijn leven", jubelt Silva na het ondertekenen van de contracten. "Ik weet dat Feyenoord een grote club is. Toen ik hier aankwam, was het zelfs groter dan ik dacht. De stad is geweldig, de supporters zijn fantastisch. De mensen bij deze club zijn geweldig en ik hou van mijn teamgenoten. Ik kijk ernaar uit om met hen te werken." Silva omschrijft zichzelf als een echte teamspeler. "Ik vind het fijn om mijn teamgenoten beter te laten spelen en het team te helpen. Ik vind het leuk om sterk te zijn in de duels en ik beloof om in elke wedstrijd mijn uiterste best te doen."

Silva heeft reeds zijn opwachting gemaakt in het Onder-21-elftal van Feyenoord. De Portugese aanwinst kwam begin augustus in actie in de vriendschappelijke ontmoeting met amateurvereniging Excelsior Maassluis. De middenvelder maakte een goede indruk op trainer Rini Coolen in zijn eerste weken bij Feyenoord, waardoor de clubleiding heeft besloten om Silva definitief over te nemen van Benfica.