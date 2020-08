Arsenal slaat toe en heeft verdedigingsduo definitief binnen

Arsenal heeft de huurovereenkomsten van verdedigers Cédric Soares en Pablo Marí omgezet in definitieve deals tot de zomer van 2024, zo maakt de Londense club maandag wereldkundig. De rechtsback en de centrumverdediger meldden zich in januari bij Arsenal en hebben in de afgelopen maanden voldoende indruk gemaakt op manager Mikel Arteta. De laatste details rondom de contracten worden momenteel afgerond, zo klinkt het.

Marí, met een verleden bij NAC Breda, komt over van Flamengo. Soares is afkomstig van Southampton. Arsenal laat in het midden welke bedragen voor het duo zijn neergelegd. Marí werd tijdens de uitwedstrijd tegen Manchester City (3-0) medio juni getroffen door een enkelblessure, waardoor hij tot nu toe slechts driemaal in actie kwam voor de FA Cup-winnaar. Desondanks ziet Arteta voldoende perspectief wat betreft voortzetting van de samenwerking. Soares speelde na de hervatting in de Premier League vijf wedstrijden in het shirt van Arsenal. Hij scoorde tijdens zijn debuut tegen Norwich City (4-0 winst).

Arsenal verlengde in een eerder stadium al de verbintenis van David Luiz tot de zomer van 2021. Daarnaast zijn the Gunners druk bezig met het aantrekken van Gabriel Magalhães. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano legt men dertig miljoen euro, inclusief bonussen, neer voor de van Lille OSC afkomstige centrumverdediger. Gabriel kan in Noord-Londen een vijfjarig contract ondertekenen.