‘Vastberaden Ronald Koeman vervolgt ‘zuivering’ met nog drie telefoontjes’

Eerder op de maandag kwam vanuit Spanje het nieuws dat Ronald Koeman Luis Suárez telefonisch heeft laten weten aankomend seizoen niet op hem te rekenen. De nieuwbakken trainer van Barcelona lijkt niet alleen met de Uruguayaan te hebben gesproken, aangezien AS weet te melden dat minstens nog drie spelers hun nieuwe oefenmeester aan de lijn hebben gehad. Ook Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Samuel Umtiti hebben naar verluidt persoonlijk te horen gekregen dat zij niet meer in de plannen voorkomen.

Koeman vergaderde maandagochtend met algemeen directeur Òscar Grau en technisch directeur Ramón Planes. Een van de onderwerpen van gesprek was de zogeheten purga, zuivering, die de trainer volgens AS wil doorvoeren in de selectie. Barcelona werd ruim een week geleden op een ontluisterende manier door Bayern München uit de Champions League gekegeld en wil deze transferperiode gaan bouwen aan een nieuwe selectie.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

In dit nieuwe elftal is wat Koeman betreft dus geen plek meer voor Vidal, Rakitic en Umtiti. De 33-jarige Vidal ligt nog een jaar vast bij Barcelona en de Chileen zal binnenkort met de clubleiding om de tafel gaan om te bepalen hoe zijn periode in het Camp Nou tot een einde zal worden gebracht. Voor de 32-jarige Rakitic geldt hetzelfde: de Kroaat heeft nog een contract tot medio 2021 en wordt al langer in verband gebracht met een vertrek. Zijn oude club Sevilla zou op dit moment de belangrijkste gegadigde zijn.

Umtiti wordt door bovengenoemde sportkrant omschreven als een ‘speciaal geval’. De Fransman is met zijn 26 jaar nog betrekkelijk jong, maar speelde door aanhoudend blessureleed slechts 30 van de laatste 120 wedstrijden die Barcelona afwerkte in de afgelopen 2 seizoenen. Vanwege zijn torenhoge salaris van twaalf miljoen euro per jaar zal het echter lastig worden om een oplossing te vinden voor zijn nog tot medio 2023 doorlopende contract. Umtiti is naar verluidt niet bereid om water bij de wijn te doen, terwijl eventuele gegadigden zeker zullen willen weten dat de linkerknie die de Fransman in de afgelopen jaren zoveel problemen opleverde in de toekomst geen issue zal zijn.