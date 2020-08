Maandag, 24 Augustus 2020

AC Milan ziet alternatieven voor Ibrahimovic in Madrid

Anderlecht is in de markt voor Ebrima Colley. De jonge linksbuiten mag Atalanta op huurbasis verlaten en is eveneens in beeld bij Genoa en Parma. (Het Nieuwsblad)

Kieran Trippier kan een jaar na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur terugkeren in de Premier League. Aston Villa wil de rechtsback graag overnemen van Atlético Madrid. (The Telegraph)

Mocht Zlatan Ibrahimovic zijn contract bij AC Milan niet verlengen, dan komen twee alternatieven in beeld in het San Siro. De interesse in Ángel Correa (Atlético Madrid) wordt nieuw leven ingeblazen, terwijl ook Luka Jovic (Real Madrid) een optie is. (Mundo Deportivo) De interesse in Ángel Correa (Atlético Madrid) wordt nieuw leven ingeblazen, terwijl ook Luka Jovic (Real Madrid) een optie is.

Jonathan Ikoné krijgt er een optie bij in Engeland. Na Chelsea is ook Leicester City in de markt voor de aanvaller van Lille OSC, die verder wordt genoemd als mogelijke vervanger van Jadon Sancho bij Borussia Dortmund. (Le 10 Sport)

De strijd om Eberechi Eze barst los. Fulham en Crystal Palace zijn de volgende gegadigden voor de spelmaker van Queens Park Rangers, die eveneens in beeld is bij West Ham United en Leeds United. (The Sun)