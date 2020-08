‘Welke trainer zegt ’nee‘ tegen Messi? Hij is hier van harte welkom!’

Lionel Messi heeft trainer Ronald Koeman in een persoonlijk gesprek laten weten dat hij twijfelt over een langer verblijf bij Barcelona, waardoor er volop wordt gespeculeerd over een transfer van de aanvaller. Volgens Mundo Deportivo hebben Internazionale en Paris Saint-Germain reeds geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Messi. Trainer Thomas Tuchel ziet een toekomstige samenwerking met de Argentijnse spelmaker bij PSG zeker wel zitten.

"Hij (Messi, red.) is hier van harte welkom!", laat Tuchel, die zijn ploeg zondag in de Champions League-finale met 0-1 zag verliezen van Bayern München, weten in een onderhoud met BT Sport. "We zijn afgelopen seizoen al verschillende spelers kwijtgeraakt en nu staan ook Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting op het punt om te vertrekken. We zullen dus deze transferperiode moeten gebruiken om de selectie weer aan te vullen."

Tuchel verwacht dat PSG wederom een loodzwaar seizoen zal doormaken, waardoor er behoefte is aan versterkingen. "Het is dus van cruciaal belang om een supersterke selectie samen te stellen", vervolgt de Duitse coach in Franse dienst. "We hebben er bewust voor gekozen om niet in het openbaar over transfers te praten. In de komende dagen gaan we daar eens rustig over nadenken. Er is in ieder geval nog het nodige werk te verzetten om de kwaliteit van de huidige selectie weer op peil te brengen."

Over de mogelijke komst van Messi naar Parijs wil Tuchel echter wel wat zeggen. "Welke trainer zegt ‘nee’ tegen Messi?" De PSG-coach weet echter ook dat het lastig zal worden om de Barcelona-aanvaller naar Frankrijk te halen. "Ik verwacht dat hij zijn loopbaan zal afsluiten bij Barcelona. Hij is tenslotte Mister Barcelona." Messi heeft in zijn tot 2021 lopende contract in het Camp Nou een ontsnappingsclausule van 700 miljoen euro laten opnemen en met het oog op de coronacrisis lijken weinig clubs bereid om een dergelijk bedrag op tafel te leggen.