PSV vergroot concurrentie voor Unnerstall en Zoet met deal in Duitsland

PSV heeft zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen zo goed als binnen. Het Eindhovens Dagblad meldt maandagmiddag dat Yvon Mvogo voet op Nederlandse bodem heeft gezet. De doelman wordt, zodra de laatste details zijn afgerond, overgenomen van RB Leipzig. PSV huurt de 26-jarige sluitpost voor een seizoen van die Roten Bullen.

Mvogo komt op voorspraak van de nieuwe trainer Roger Schmidt naar Eindhoven. De oefenmeester is als ex-trainer van Red Bull Salzburg goed bekend met spelers die deel uitmaken van het Red Bull-netwerk en heeft in het Philips Stadion aangedrongen op de komst van een doelman met meer voetballende kwaliteiten.

Met Lars Unnerstall en de weer van zijn uitleenbeurt bij FC Utrecht teruggekeerde Jeroen Zoet heeft PSV al twee doelmannen in de selectie die in aanmerking komen voor de nummer één-positie onder de lat en met de komst van Mvogo neemt de concurrentie alleen maar verder toe. Naast deze drie keepers staat ook Hidde Jurjus nog onder contract in Eindhoven, maar hij lijkt de club op korte termijn te gaan verlaten voor een avontuur bij het in de 3. Bundesliga uitkomende KFC Uerdingen 05. Robbin Ruiter, afgelopen seizoen de reservedoelman, vertrok onlangs al naar Willem II.

Mvogo lijkt er zelf van overtuigd te zijn dat hij eerste doelman kan worden, aangezien hij volgens berichten uit Duitsland voor deze overgang kiest om in beeld te blijven bij de Zwitserse nationale ploeg. De sluitpost kwam als back-up van eerste doelman Péter Gulácsi in de afgelopen drie seizoenen niet verder dan vijf optredens in de Bundesliga en wil in de aankomende voetbaljaargang weer minuten gaan maken.

De tweevoudig international van het Alpenland wordt de eerste aanwinst voor volgend seizoen van PSV, dat in de afgelopen weken wel huurlingen als Maximiliano Romero, Armando Obispo en Mauro Júnior terug mocht verwelkomen. Naast Ruiter vertrokken ook doelmannen Luuk Koopmans en Yanick van Osch bij PSV, net als routiniers Daniel Schwaab en Ibrahim Afellay.