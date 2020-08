Zivkovic krijgt groen licht en is stap dichter bij terugkeer in Eredivisie

Richairo Zivkovic mag van zijn werkgever Changchung Yatai definitief gaan meetrainen bij FC Groningen, zo meldt Voetbal International maandag na bevestiging van zaakwaarnemer Guido Albers. De 23-jarige aanvaller staat bij de Chinese club nog onder contract tot december 2022, maar Zivkovic wil echter dolgraag terugkeren in Europa, met FC Groningen als ideale club om een nieuwe frisse start te maken.

Voor Changchung Yatai begint het seizoen op het tweede niveau van China nog lang niet, waardoor Zivkovic toestemming krijgt om bij de Trots van het Noorden zijn conditie op peil te houden. Daarnaast is men in China op de hoogte van de belangstelling van FC Groningen in Zivkovic, die eerder al tussen 2012 en 2014 uitkwam in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

FC Groningen zal echter nog wel tot een definitief akkoord moeten komen met de huidige club van Zivkovic. De aanvaller werd in 2019 door Changchung Yatai voor drie miljoen euro overgenomen van KV Oostende. Het is nog niet bekend welk bedrag de Groningers eventueel moeten neerleggen. Zivkovic, met een korstondig verleden bij Ajax, werd in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen verhuurd aan Sheffield United. Hij kwam daar tot slechts vijf invalbeurten.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zoekt al sinds het vertrek van Kaj Sierhuis en Charlison Benschop in de winterstop van afgelopen seizoen naar versterkingen voor de aanvalslinie van FC Groningen. "We hebben contact en onderzoeken de mogelijkheden. Wij willen eerst de gesprekken met elkaar en de ontwikkelingen die daaruit voort komen afwachten om er echt iets over te kunnen zeggen", zo verduidelijkte Fledderus medio augustus tegenover RTV Noord de situatie omtrent Zivkovic. Henk Veerman werd ook genoemd, maar vanwege de salariseisen van de spits van 1. FC St. Pauli is de interesse op een laag pitje gezet.