Chelsea gaat megabedrag betalen voor Kai Havertz

Kai Havertz is na weken van geruchten bijna speler van Chelsea. BILD en transferexpert Fabrizio Romano pakken maandagmiddag uit met het nieuws dat the Blues zo goed als rond zijn met Bayer Leverkusen over een transfer van de spelmaker. The Blues betalen een basisbedrag van tachtig miljoen euro voor de Duits international en die som kan door middel van een aantal bonussen met nog twintig miljoen oplopen.

Chelsea en Leverkusen zijn momenteel bezig om de laatste details glad te strijken, waarna het papierwerk in orde gemaakt kan worden. De verwachting is dat Havertz zich voor vijf jaar aan zijn nieuwe werkgever zal verbinden. De 21-jarige aanvallende middenvelder ligt momenteel nog tot medio 2022 vast bij het Leverkusen van trainer Peter Bosz en zal ruimschoots de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden. Het record staat nu nog op naam van Heung-Min Son, die vier jaar geleden voor dertig miljoen naar Tottenham Hotspur vertrok.

Havertz lost bij Chelsea Kepa Arrizabalaga naar alle waarschijnlijkheid af als duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. De doelman werd twee jaar geleden voor tachtig miljoen losgeweekt bij Athletic Club en Havertz kan door middel van de bonussen die betaald moeten worden als Chelsea goed presteert in de Champions League en in de komende vijf jaar de Premier League en/of FA Cup wint nog flink duurder uitvallen.

Havertz wordt na Hakim Ziyech en Timo Werner de volgende grote aankoop die manager Frank Lampard aankomend seizoen tot zijn beschikking krijgt. Ziyech werd begin dit jaar al voor 40 miljoen overgenomen van Ajax, terwijl RB Leipzig 53 miljoen ontvangt voor Werner. Tegenover de komst van deze aanvallende aanwinsten staat het vertrek van oudgedienden Pedro Rodríguez en Willian. Laatstgenoemde verbond zich vorige week aan stadgenoot Arsenal.

Met deze deals lijken de Londenaren overigens nog niet klaar te zijn op de transfermarkt. Chelsea is namelijk ook druk bezig met het versterken van de defensie en Ben Chilwell van Leicester City is op dit moment de belangrijkste kandidaat om de nieuwe linksback te worden op Stamford Bridge. Paris Saint-Germain-routinier Thiago Silva is op transfervrije basis bovendien eveneens hard op weg naar Chelsea.