RAC1: Koeman heeft Suárez niet nodig bij Barcelona

Luis Suárez komt niet voor in de toekomstplannen van trainer Ronald Koeman bij Barcelona, zo meldt het Catalaanse radiostation RAC1 maandag. Het lijkt er dus op dat de aanvaller uit Uruguay nog deze zomer vertrekt uit het Camp Nou, ondanks een doorlopende verbintenis tot medio 2021. Geruchten over een tussentijds vertrek van Suárez uit Barcelona doen al langer de ronde in de Spaanse media. De advocaten van Suárez bekijken deze maandag nog samen met Barcelona naar de mogelijkheden om het contract te ontbinden, zo klinkt het.

Koeman zou Suárez telefonisch op de hoogte hebben gesteld van zijn besluit om de voorkeur te geven aan andere aanvallers. De inmiddels 33-jarige aanvaller, die momenteel op vakantie is, liet onlangs weten dat hij nog minstens een jaar voor Barcelona wil uitkomen. Door de veranderingen die Koeman wil doorvoeren bij de grootmacht lijkt het er echter op dat de routinier zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen heeft gespeeld. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano vertrekt Suárez al binnen enkele dagen uit Barcelona en wordt er door zijn management momenteel gesproken met verschillende clubs. Hij had enkele geleden al contact met Ajax-directeur Marc Overmars om over een terugkeer in Amsterdam te praten.

RAC1 meldt voorts dat Koeman met het doorstrepen van de naam van Suárez een volgende stap zet in het herstructureringsplan bij Barcelona, zoals dat werd aangekondigd door het bestuur na het ontslag van Quique Setién. In de Spaanse media zijn ook twijfels over het aanblijven van onder meer Lionel Messi en Sergio Busquets. Messi zou Koeman al hebben verteld dat hij erover denkt om de club te verlaten. Gerard Piqué en Jordi Alba, twee andere oudgedienden, lijken voorlopig nog wel toekomst te hebben in Catalonië.

Suárez werd in 2014 door Barcelona voor 81 miljoen euro overgenomen van Liverpool. In de afgelopen zes seizoenen kwam de Zuid-Amerikaanse aanvaller tot 283 duels namens de club, met 198 doelpunten en 109 assists als resultaat. Zijn prijzenkast werd aangevuld met onder meer vier Spaanse landstitels en vier nationale bekers. Hoogtepunt was het veroveren van de Champions League in 2015, toen in de finale werd afgerekend met Juventus (3-1). Suárez had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de triomf in Berlijn.