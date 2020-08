‘Met Luis Suárez erbij zou dat mijn ideale aanval voor Ajax zijn’

Ajax staat zeker niet onwelwillend tegenover een terugkeer van Luis Suárez in de Johan Cruijff ArenA. Er is door directeur voetbalzaken Marc Overmars reeds gesproken met de aanvaller van Barcelona en diens management over een mogelijke samenwerking. Voormalig Ajacied Eyong Enoh, die bijna drie jaar met Suárez samenspeelde bij Ajax, zou het fantastisch vinden als de aanvaller uit Uruguay Barcelona daadwerkelijk zou inruilen voor de Amsterdamse club.

"Ajax heeft Suárez op sportief vlak écht iets te bieden", verklaart Enoh in een uitgebreid interview met Ajax Showtime. "Ze spelen Champions League, hebben een erg sterke selectie en kunnen komend seizoen ook internationaal serieus ver gaan reiken. Dat, in combinatie met zijn liefde voor Ajax, kan een terugkeer zeker interessant maken." Enoh denkt echter wel dat de kans fifty-fifty is. "Er wordt gesproken over de MLS, maar ook voor veel andere Europese topclubs zou Suárez natuurlijk gewoon een versterking zijn. Ik denk dat er ook vanuit de Premier League interesse voor hem zal zijn."

Mocht Suárez daadwerkelijk terugkeren, dan adviseert Enoh trainer Erik ten Hag om hem samen met Quincy Promes en Dusan Tadic de voorhoede van Ajax te laten vormen. "Zij hoeven dan geen vaste plek te hebben en moeten de vrijheid krijgen om ook op elkaars positie te belanden tijdens de wedstrijd. Met Promes heb je snelheid en diepgang, met Tadic een slimme en creatieve speler en met Suárez een echte doelpuntenmachine die vanuit het niets een wedstrijd kan openbreken. Tadic, Suárez en Promes zouden dan ook mijn ideale aanval vormen, al heb je met bijvoorbeeld David Neres en Antony ook nog fantastische alternatieven. Wellicht vertrekt er nog een aanvaller als Suárez daadwerkelijk wordt aangetrokken."

Enoh hoopt dan ook dat Ajax slagvaardig is tijdens deze transferperiode. "Ik zou het echt geweldig vinden als Suárez deze zomer terugkeert bij Ajax", aldus de voormalig middenvelder uit Kameroen. "De fans zouden het fantastisch vinden en richting de wedstrijden in de Champions League zou het ook een geweldige boost geven. Als je Suárez in je ploeg hebt, schrikt dat tegenstanders een beetje af. Hij kan zeker nog twee seizoenen op topniveau mee, dus het zou echt een fantastische aankoop zijn", aldus de hoopvolle Enoh.