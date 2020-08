Robert Lewandowski krijgt meer dan miljoen likes voor bijzondere bedpartner

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Robert Lewandowski won de afgelopen jaren als speler van Borussia Dortmund en Bayern München zo’n beetje alle prijzen die er te winnen zijn, maar de Champions League ontbrak nog op de palmares van de goalgetter. Zondagavond was het door een 0-1 overwinning op Paris Saint-Germain echter eindelijk zo ver voor de Poolse topspits en Lewandowski toonde zich na afloop van de finale van het miljardenbal maar wat blij. Een dag later trekt een foto van de aanvaller met de Champions League-trofee in zijn hotelbed veel bekijks en de post van Lewandowski heeft in ruim een uur tijd al meer een miljoen likes verzameld.