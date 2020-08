Droombaan van Bergkamp wordt mogelijk snel werkelijkheid

Dennis Bergkamp keert mogelijk terug bij Arsenal. The Sun pakt uit met het nieuws dat manager Mikel Arteta de voormalig topspits graag wil opnemen in zijn technische staf na het vertrek van assistent Fredrik Ljungberg. Bergkamp had vorige maand in gesprek met FourFourTwo al aangegeven graag terug te willen keren bij the Gunners.

"Ik ben sinds 1998 bij deze club betrokken en ben dankbaar voor alle kansen die ze me hebben gegeven, als speler en als coach. Het is tijd voor iets anders", zei de 43-jarige Ljungberg afgelopen weekend. De Zweed was van 1998 tot 2007 als speler actief bij de Londenaren en maakte in het seizoen 2003/04 onderdeel uit van The Invincibles, het Arsenal-team dat zonder te verliezen kampioen van Engeland werd.

Arteta was a good player but he will be a great coach - Robin van Persie

The Sun geeft aan dat Arteta mogelijk snel een nieuw clubicoon kan verwelkomen met Bergkamp. De Spaanse trainer wil naar verluidt iemand aan zijn staf toevoegen die meteen respect afdwingt bij de selectie. Arteta dacht ook aan Santi Cazorla, maar de 35-jarige spelmaker besloot deze zomer zijn spelerscarrière een vervolg te geven door te tekenen bij Al Sadd in Qatar.

Bergkamp, die tussen 1995 en 2006 voor Arsenal speelde en in die periode onder meer drie landstitels veroverde, zei vorige maand dat hij graag een nieuw avontuur wil aangaan, mogelijk met de Engelse club. "Ik moet toegeven dat het weer begint te kriebelen om op het veld te staan. Dat kan als hoofdtrainer zijn, maar ook als lid van de technische staf. We zullen zien wat er gaat gebeuren."

Bergkamp was van 2011 tot 2017 werkzaam als jeugdtrainer en assistent-trainer bij Ajax. Vorig jaar werkte hij nog individueel met talenten van Jong Almere City FC. "Ik heb op dit moment geen contact met Arsenal over een eventuele terugkeer", vervolgde de oud-spits. "Laten we afwachten wat er gebeurt als ik een definitief besluit neem over mijn toekomst als trainer. Bij Arsenal terugkeren zou natuurlijk ideaal zijn. Ik heb daar elf jaar gespeeld en de band met de club is nog steeds zeer hecht. Arteta? Ik kijk daar met veel interesse naar, zeker omdat hij de voetbalfilosofie lijkt te willen veranderen."