Razvan Marin na een jaar hard op weg naar de uitgang bij Ajax

Razvan Marin lijkt hard op weg naar de uitgang bij Ajax. Volgens De Telegraaf maakt het Italiaanse Cagliari serieus werk van de komst van de Roemeense middenvelder, wiens contract doorloopt tot medio 2024. De Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio vult aan dat ook Club Brugge en Stade Rennes in de markt zijn. Het is vooralsnog onbekend of Ajax Marin verhuurt of verkoopt. De Amsterdammers namen Marin een jaar geleden voor 12,5 miljoen euro over voor Standard Luik. De verwachting is dat hij in ieder geval niet meer geld zal opleveren dan hij de club heeft gekost.

Marin kwam afgelopen seizoen al niet in de plannen van Erik ten Hag voor en ook voor de komende jaargang leek hem een rol als reserve toebedeeld. Afgelopen zaterdag maakte hij al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Red Bull Salzburg (1-4 winst). Volgens de krant zal de komende weken blijken of Ajax een vervanger haalt voor Marin, of dat Ten Hag het met de huidige selectie doet.

Ajax-aanwinst Kudus straalt: 'Ik kan niet wachten op meer'

De 24-jarige middenvelder maakte grote indruk als speler van Standard Luik. In de voorronde van de Champions League maakte Marin indruk op Ten Hag, die hem uiteindelijk vorig jaar aan zijn selectie kon toevoegen. De aankoop heeft geen moment weten te voldoen aan de hoge verwachtingen. In het seizoen 2019/20 kwam hij tot tien competitiewedstrijden, waarin hij één assist leverde en twee gele kaarten pakte.

Mocht de overstap naar Cagliari, de nummer veertien van het afgelopen seizoen in de Serie A, daadwerkelijk doorgang vinden, dan wordt Marin de achtste speler die Ajax deze zomer verlaat. Eerder nam de club al afscheid van Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Benjamin van Leer (Sparta Rotterdam), Kik Pierie (verhuurd aan FC Twente), Danilo Pereira (verhuurd aan FC Twente), Ryan Babel (einde huurperiode) en Bruno Varela (einde huurperiode). Mogelijk gaan ook André Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek de club nog verlaten.