Anderlecht betaalt tonnen voor Nederlands jeugdinternational

Bart Verbruggen maakt een transfer van NAC Breda naar Anderlecht. De talentvolle Nederlandse keeper stond al voor een langere tijd hoog op het wensenlijstje van de Belgische topclub. De club uit de Keuken Kampioen Divisie verdient volgens BN DeStem zeker drie ton aan de verkoop van de achttienjarige keeper, die nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal van NAC speelde.

Anderlecht meldde zich in mei al met een eerste bod in het Rat Verlegh Stadion. Inmiddels zijn de Belgen teruggekeerd om de deal af te ronden. Naar verwachting wordt de overstap van Verbruggen in de loop van deze week officieel. De Nederlands jeugdinternational zette eind vorig jaar zijn handtekening onder zijn eerste profcontract tot medio 2022. Bij Anderlecht wordt Verbruggen herenigd met Jelle ten Rouwelaar. De keeperstrainer maakte eerder dit jaar al de overstap van NAC naar Anderlecht.

Verbruggen heeft aangegeven zelf de stap hogerop te willen maken. Anderlecht is bereid om te voldoen aan de vraagprijs, waardoor NAC volgens het regionale dagblad niets anders kan doen dan hem verkopen zonder dat hij zijn officiële debuut heeft gemaakt in de hoofdmacht. De transfersom komt neer op zeker drie ton, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen. NAC ontvangt bedragen vanuit Brussel bij het debuut van Verbruggen, het winnen van prijzen, kwalificatie voor de Champions League en wanneer hij een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld.