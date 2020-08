Ten Hag is onder de indruk en doet belofte over mogelijke transfers

Erik ten Hag is tevreden hoe enkele jonge spelers zich manifesteren in de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen. De trainer van de Amsterdammers stelt in gesprek met De Telegraaf dat nieuwelingen Mohammed Kudus en Antony een hele goede indruk maken, maar wijst tegelijkertijd naar de inbreng van de jongelingen. Ten Hag geeft aan dat de Eredivisionist voorlopig geen spelers zal verhuren, mede omdat de transferperiode nog lang aanhoudt.

Ten Hag nam voor het Oostenrijkse trainingskamp onder anderen Naci Ünüvar, Devyne Rensch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Alex Méndez mee. "Ze hebben deze week echt een stap voorwaarts gemaakt", aldus Ten Hag, die ook wijst naar de met 1-4 gewonnen oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg, waarin middenvelder Taylor en verdediger Rensch mochten invallen.

Ajax-aanwinst Kudus straalt: 'Ik kan niet wachten op meer'

"Je ziet dat in deze wedstrijd tegen de kampioen van Oostenrijk, een Champions League-deelnemer. Als je dan ziet hoe een aantal nieuwe jongens acteert, dan geeft dat vertrouwen voor de toekomst", aldus Ten Hag, die beaamt dat de keuze reuze is bij Ajax. Het is dan ook de vraag of talenten als Taylor en Rensch dit seizoen hun debuut in de hoofdmacht gaan maken.

"Dat is alleen maar mooi. Interne competitie. Zo houden ze elkaar scherp. Maar ik denk ook dat we heel veel spelers nodig gaan hebben, want we gaan straks om de drie dagen spelen", stelt de coach, die weet dat er nog altijd spelers kunnen vertrekken bij Ajax. Onder anderen Donny van de Beek, André Onana en Nicolás Tagliafico worden gelinkt aan een transfer naar het buitenland.

Ten Hag wil graag dat de selectie breed blijft en dus zit een verhuur van talenten voorlopig niet in het verschiet. "Op dit moment gaan we geen spelers verhuren. Pas tegen het einde van de window zullen we dat doen, als blijkt dat een speler geen perspectief heeft, terwijl hij moet spelen om een volgende stap te maken in zijn ontwikkeling. Ik ben heel blij met deze selectie. Iedereen die hier aanwezig is kan ook een rol spelen. Ze moeten het samen maar uitvechten."