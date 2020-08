AD wijst vier winnaars en twee verliezers aan van Ajax-voorbereiding

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is bij Ajax in volle gang. De Amsterdammers maakten afgelopen zaterdag een goede indruk in de met 1-4 gewonnen oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Het Algemeen Dagblad maakt na het trainingskamp in Oostenrijk de balans op en wijst vier ‘winnaars’ en twee ‘verliezers’ aan van de voorbereiding tot dusver.

Op de rechtsbackpositie lijkt Noussair Mazraoui een streepje voor te hebben. De Marokkaans international wordt aangewezen als winnaar, terwijl Sergiño Dest een rood streepje achter zijn naam heeft. Volgens de krant speelde de rechtsback in Salzburg niet zijn beste wedstrijd. “Maar de Marokkaan liet de voorbije weken wel zien de vorm van het succesjaar weer te naderen. Getergd zonder bal en dwingend in balbezit”, zo klinkt het. “Afgaande op de afgelopen drie weken, wordt Mazraoui weer de eerste rechtsback in de pikorde van trainer Erik ten Hag.”

Dest, die eerder nog in verband werd gebracht met een transfer naar Bayern München, lijkt genoegen te moeten nemen met een rol als reserve. “Afgeschreven is hij niet, maar zijn aanstaande reserverol voelt Sergiño Dest overduidelijk aankomen”, zo luidt het oordeel van de krant. “Zoals hij na balverlies lang op de helft van Utrecht bleef staan, dat wekte geen sterke indruk. Op vrijdag liep de Amerikaan er in Bramberg ook wat verloren bij. Dest zal in de drukke maanden vast nog aan bod komen, wellicht zelfs als linksback, maar voor de topduels krijgt Mazraoui hoogstwaarschijnlijk de voorkeur.”

Edson Álvarez is volgens het dagblad met stip gestegen in de hiërarchie. “Álvarez is niet de man van de briljante ingeving, maar dat verwacht ik ook niet. Hij moet ervoor zorgen dat we niet kwetsbaar zijn bij counters en hij moet onze pressing leiden. Edson laat andere spelers uitblinken”, reageert Ten Hag. Net als de Mexicaan solliciteert ook Ryan Gravenberch nadrukkelijk naar een basisplaats. “De lange middenvelder imponeert al weken met zijn grote passen, onnavolgbare voetbewegingen en rendement. Zowel tegen Wolfsberger AC als Salzburg was Gravenberch trefzeker. Daar komt bij dat de exponent van de eigen opleiding - nog steeds pas achttien - de vuile meters ook steeds minder lijkt te schuwen.”

Ajax speelde tot dusver vier oefenwedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen en scoorde daarin zeventien keer. Zakaria Labyad heeft zich in deze wedstrijd laten gelden en ook op de trainingen maakt de aanvaller een goede indruk. Toch is hij nog lang niet zeker van een basisplaats, daar de concurrentie voor hem enorm is. “Labyad is een meer dan serieuze optie geworden, maar kan zich moeilijk rijk rekenen. Wordt Donny van de Beek, die Ajax als invaller van nog meer impulsen voorzag, niet verkocht, dan verhuist Quincy Promes of Dusan Tadic wellicht weer naar de aanval. En vleugelspits David Neres is op de weg terug. De potentiële doorbraak van Labyad bij Ajax is wel slecht nieuws voor spitsen Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar.”

Voor Lisandro Martínez is het volgens de krant te hopen dat Nicolás Tagliafico vertrekt. Eerstgenoemde is in beeld om Tagliafico op te volgen als linksback. Een plek op het middenveld lijkt er niet meer in te zitten. “Het middenveld heeft zonder hem al behoorlijk gestalte gekregen. De reservebank is voor de Argentijnse krijger momenteel de meest logische bestemming", zo klinkt het. In tegenstelling tot Martínez heeft Devyne Rensch zich wel positief doen laten gelden. "Een multifunctionele verdediger die zaterdag op zijn zeventiende zijn officieuze eerste treffer voor Ajax maakte. Ten Hag wilde er geen talent uitlichten. De trainer roemde ze na de indrukwekkende zege allemaal."