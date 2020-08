L'Équipe deelt hoogste cijfer uit aan 'competitievervalser' Manuel Neuer

Bayern München won zondagavond de Champions League door in de final met 0-1 te winnen van Paris Saint-Germain. Het enige doelpunt van de avond werd gemaakt door Kingsley Coman, maar hij was niet de enige gevierde man aan de kant van de Duitse topclub. Manuel Neuer hield zijn ploeg meerdere keren op de been met uitstekende reddingen. Na afloop wordt de Duitse keeper volop geprezen door zijn ploeggenoten en de media.

L’Équipe deelt het hoogste cijfer uit aan Neuer. De doelman krijgt een negen voor zijn sterke optreden. Thiago Alcántara en doelpuntenmaker Coman speelden een goede wedstrijd. De middenvelder en buitenspeler zijn beoordeeld met een acht. De Franse krant is bijzonder kritisch op met name het middenveld en de voorhoede van PSG. Geen enkele speler in die linies kan rekenen op een voldoende. Ook France Football was onder de indruk van het spel van Neuer. Met een acht krijgen hij en Thiago het hoogste cijfer van alle spelers op het veld. Neuer prees na afloop vooral de teamprestatie: “Ik heb nog nooit in zo'n goed en leuk team gespeeld."

"Ik speelde een goede wedstrijd, een superwedstrijd", beaamde Neuer na afloop in gesprek met Sky van de beste wedstrijd uit zijn loopbaan wilde hij niet spreken: "Nee, dat geloof ik niet." PSG-trainer Thomas Tuchel zag Neuer ook uitblinken. "Dit is een beetje competitievervalsing", aldus de Duitse trainer met een knipoog. "Hij bracht het keepen naar een hoger niveau en op het verkeerde moment voor ons was hij in topvorm, zoals hij al maanden is." Oliver Kahn, oud-doelman van Bayern, was eveneens diep onder de indruk: "Dit is waar een doelman van Bayern München toe in staat moet zijn. Als je kijkt wat hij allemaal gewonnen heeft, kan je zeggen dat hij een hele, hele grote is."

Voormalig topkeeper Peter Schmeichel sprak bij de Amerikaanse televisiezender CBS met grote bewondering over Neuer. “Hij was simpelweg ongelooflijk", aldus de Deen, die in 1999 zelf de Champions League won door met Manchester United in de finale te winnen van Bayern. "Bayern zou dit toernooi met geen enkele andere doelman hebben gewonnen”, stelt hij. Ondanks zijn sterke optreden werd Neuer niet gekozen tot man van de wedstrijd. Die titel ging namelijk naar matchwinner Coman, die na 59 minuten spelen scoorde met een kopbal.

Coman deed daarmee zijn oude club pijn, daar hij in de jeugdopleiding van PSG speelde. De buitenspeler kwam als achtjarige in de opleiding van de Franse topclub terecht en vertrok in 2014 naar Juventus. "Dat doelpunt gaf me een onbeschrijflijk gevoel, maar ik voelde ook het verdriet van heel Parijs. Ze hebben een geweldig seizoen gehad", aldus Coman in de Franse media. “Natuurlijk geef ik me voor de volle honderd procent voor Bayern. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets deed toen ik naar al die verdrietige spelers van PSG keek."

Feest in kleedkamer van Bayern na winst op PSG

De goal van Coman was de vijfhonderdste van Bayern in de Champions League. Alleen Real Madrid (567) en Barcelona (517) scoorden vaker in het miljardenbal. Daarnaast bereikte de 24-jarige Coman ook een persoonlijke mijlpaal, daar de eindzege in de Champions League voor hem de 20ste prijs voor hem is voor club en land. De Fransman won onder meer vijf keer de Duitse landstitel, terwijl hij twee keer kampioen werd met PSG en evenvaak met Juventus.