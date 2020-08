‘Hij wordt de nieuwe coach van Oranje, het nieuws komt dan naar buiten'

Ronald Koeman heeft Oranje verlaten voor Barcelona, waardoor de KNVB op zoek is naar een nieuwe bondscoach. Veel namen passeren de revue in de media, maar er is momenteel nog niets bekend over wie het stokje gaat overnemen. Hugo Borst en Willem van Hanegem filosoferen in hun columns voor het Algemeen Dagblad wie de nieuwe keuzeheer van Oranje moet worden.

Volgens Borst zitten veel trainers nu op een belletje van de KNVB te wachten. "Frank de Boer heeft zijn telefoon altijd op stil - nu even niet. Ruud Gullit smacht en wacht, Henk ten Cate gaat even niet golfen want Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal KNVB, red.) zou kunnen bellen. Dick Advocaat zou best gevleid zijn met een telefoontje. Dat geldt ook voor Peter Bosz. Die zou de KNVB trouwens niet moeten nemen; heerlijk aanvallend voetbal, maar hij verloor de laatste 151 finales met zijn teams."

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

De columnist denkt echter dat de clubloze Louis van Gaal, die nog niet officieel met pensioen is, een goede kans maakt om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. "Over een week of drie komt het nieuws naar buiten. Natuurlijk, Louis van Gaal. Hij wordt het. Van Truus mag het vast. De in 2014 niet door Louis geselecteerde Virgil van Dijk blijkt de zegen te hebben gegeven. Iedereen blij, zelfs Dwight Lodeweges, wiens ego zo klein is als een doperwtje. Kom daar nog maar eens om."

Van Hanegem mengt zich eveneens in de discussie en begrijpt niet echt waarom de naam van Frank Rijkaard de ronde doet. "Ik vind Rijkaard een heel fijne gozer, maar hij heeft al jaren niks gedaan in de voetballerij. Dat maakt bij hem blijkbaar niets uit. Bij Henk ten Cate is dat opeens wel belangrijk, die heeft volgens critici alleen nog maar in de woestijn gewerkt. (...) Kijk, ik ken Henk goed en mensen zullen roepen dat ik hem daarom noem als kandidaat voor Oranje. Maar waarom zou hij dat eigenlijk niet zijn?"