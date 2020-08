Rellen breken uit in Parijs na Champions League-finale

Tijdens en na de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München is Parijs geteisterd door ongeregeldheden. In de hoofdstad van Frankrijk raakten politieagenten slaags met een groot aantal supporters van PSG. De politie voerde charges uit met wapenstokken en traangas; op sociale media worden video's van de schermutselingen aan de Champs-Élysées in rap tempo verspreid.

Op beelden is onder meer te zien dat een auto in de brand is gestoken en dat supporters in groten getale wegrennen wanneer de politie traangas inzet. De eerste ongeregeldheden vonden al plaats tijdens de wedstrijd; in de eerste helft kreeg de politie het voor het Parc des Princes aan de stok met een groep supporters van PSG. Vervolgens verspreidden de rellen zich over het centrum van Parijs. Volgens een ooggetuige werd de politie aangevallen nadat Kingsley Coman, nota bene een geboren Parijzenaar, het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Parijs geldt als risicogebied voor het verspreiding van het coronavirus; Nederland heeft een oranje reisadvies afgegeven voor de stad. Paijs heeft recentelijk strenge regels ingevoerd om de verspreiding te beperken, waaronder de verplichting tot het dragen van mondkapjes op veel openbare plekken. Ondanks het verspreidingsgevaar verzamelden grote groepen zich in de binnenstad. Autowegen werden bezet door fans van PSG, die daarmee voor een verkeersopstopping zorgden. Circa drieduizend politieagenten waren op de been in Parijs.