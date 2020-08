Lorenzo Manganelli steelt de show tijdens erehaag van Bayern München

Lorenzo Manganelli was zondagavond tijdens de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (0-1) een van de opvallendste mannen op het veld. De 45-jarige Italiaan was in het Estádio da Luz een van de assistenten van scheidsrechter Daniele Orsato en wist zowel voor als na de wedstrijd de aandacht op zich te vestigen.

Nog voordat het eerste fluitsignaal geklonken had, was Manganelli de oplettende televisiekijker in het oog gesprongen. Toen de traditionele Champions League-hymne klonk, legde de grensrechter namelijk zijn rechterhand op zijn borst, zoals veel voetballers doen tijdens interlands wanneer het volkslied klinkt. De actie van Manganelli ging al snel viraal en leidde tot veel hilariteit op social media.

Na de wedstrijd wist de assistent van Orsato opnieuw de show te stelen. Toen de spelers van Bayern namelijk een erehaag vormden voor het scheidsrechtersteam, zocht Manganelli de camera op. Hij haalde een kaartje waarop ogenschijnlijk een foto was afgedrukt uit zijn broekzak en toonde dat aan de wereld. Manganelli hield het daar vervolgens niet bij: nadat hij zijn medaille had ontvangen voor bewezen diensten, kuste hij het metaal trots