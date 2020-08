Bayern München verstoort grote droom van Paris Saint-Germain

Voor de zesde keer in de clubhistorie heeft Bayern München beslag gelegd op de Champions League. In een vermakelijke finale tegen Paris Saint-Germain in Estádio da Luz in Lissabon was der Rekordmeister zondagavond met 0-1 te sterk door een doelpunt van Kingsley Coman. De door PSG opgeleide aanvaller scoorde na een klein uur en verstoorde daarmee de voortdurende droom van zijn oude club om eindelijk de Champions League toe te voegen aan de prijzenkast. Bayern wint de treble, na het veroveren van de landstitel en de DFB-Pokal in Duitsland.

Aan beide kanten was een verrassing waarneembaar in de opstelling. Bij Paris Saint-Germain begon Marco Verratti op de bank; de middenvelder miste de kwartfinale tegen Atalanta door een kuitblessure en maakte zijn rentree in de halve finale, maar toen speelde hij slechts acht minuten. Hoewel Verratti en trainer Thomas Tuchel voor de aftrap lieten weten dat de Italiaan fit genoeg was om te beginnen, viel de keuze op Ander Herrera op het middenrif. Bayern begon de wedstrijd met Coman op de plek van Ivan Perisic. De buitenspeler begon in de vorige twee rondes op de bank, maar kreeg het vertrouwen in de finale.

De enige Nederlanders in Lissabon, Mitchel Bakker en Joshua Zirkzee, zaten op de bank bij respectievelijk PSG en Bayern. Zij zagen een aantrekkelijke eerste helft met gevaar aan weerszijden; de eerste serieuze kans was na zeventien minuten voor Neymar. De Braziliaan dook op in het strafschopgebied na een steekpass van Kylian Mbappé en dwong Manuel Neuer tot een redding met de benen. Kort daarna trof Robert Lewandowski aan de overzijde de paal met een schot uit de draai, terwijl Ángel Di María zich geen raad wist met een grote kans die hij met het rechterbeen moest proberen te verzilveren: de Argentijn schoot van dichtbij diagonaal over.

Bayern kreeg kort daarna een domper te verwerken door het uitvallen van Jérôme Boateng, wiens inzetbaarheid vooraf al twijfelachtig was. De verdediger werd afgelost door Niklas Süle. Na een halfuur moest Keylor Navas zijn eerste redding verrichten, door een harde kopbal van Robert Lewandowski. In die fase van de wedstrijd verkreeg Bayern meer controle. Het tempo bleef hoog en spelers van beide ploegen onderscheidden zich met technische hoogstandjes. Op slag van rust verspeelde David Alaba de bal op een gevaarlijke positie en kon Kylian Mbappé zijn geluk beproeven, maar Neuer voorkwam een late openingstreffer in de eerste helft. Aan de andere kant claimde Bayern tevergeefs een penalty toen Thilo Kehrer zich vergreep aan Coman, die naar het gras ging.

In het eerste kwartier na de pauze lag het tempo lager, maar toch viel het openingsdoelpunt. Uitgerekend voormalig PSG-speler Coman, de verrassende basisklant van Bayen, opende de score. Net buiten het strafschopgebied wipte Joshua Kimmich de bal vanaf rechts op scherpe wijze voor het doel; bij de tweede paal kon Coman binnenkoppen. In de daaropvolgende fase oogde Bayern scherper dan PSG, maar toch kwam er plots een grote kans voor de Parijzenaars: Neuer draaide zijn rechterbeen net op tijd om een inzet van Marquinhos uit de korte hoek te houden. De arbitrage liet vervolgens een discutabel moment passeren, toen Süle op de hiel van Mbappé stond. De tijd tikte weg in het voordeel van Bayern. In de vijf minuten durende blessuretijd bereidde Neymar bijna een doelpunt van Eric Maxim Choupo-Moting voor, maar de invaller kreeg zijn voet net niet tegen de bal aan.