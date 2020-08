Chidera Ejuke verlaat sc Heerenveen voor grote transfersom

Chidera Ejuke staat op het punt om sc Heerenveen te verlaten voor CSKA Moskou, zo meldt de Leeuwarder Courant zondagavond. Volgens de krant is met de aanstaande transfer een bedrag van circa twaalf miljoen euro gemoeid. Ejuke wordt na Afonso Alves en Miralem Sujelmani, die voor respectievelijk 17 en 16,25 miljoen euro werden verkocht, de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis.

De transfer is nog niet definitief afgerond, maar de officiële aankondiging volgt naar verwachting spoedig. Het vertrek van Ejuke is sportief gezien een grote aderlating voor Heerenveen. De 22-jarige buitenspeler werd een jaar geleden voor iets minder dan twee miljoen euro overgenomen van Vålerenga IF en groeide sindsdien uit tot publiekslieveling in het Abe Lenstra Stadion, met name door zijn dribbels en zijn snelheid aan de linkerflank. In 25 competitiewedstrijden was Ejuke goed voor 9 doelpunten en 4 assists.

Na zijn sterke seizoen werd de Nigeriaan in verband gebracht met clubs als Lazio en Olympique Marseille. CSKA lijkt echter aan het langste eind te hebben getrokken. De huidige nummer zeven van de Russische Premjer-Liga biedt Heerenveen een bedrag waarmee de club op zoek kan gaan naar gewenste versterkingen voor komend seizoen; Heerenveen is bezig aan een zwakke voorbereiding, maar technisch manager Gerry Hamstra had nauwelijks budget om de spelersgroep van een impuls te voorzien.

Toch zal Heerenveen niet het gehele bedrag investeren, zo is de verwachting van de Leeuwarder Courant. De club moet een percentage afstaan aan zijn oude club Vålerenga en aan de zaakwaarnemers van Ejuke. Bovendien kampt de club met een fors operationeel verlies en wil men wat vet op de botten houden in deze economisch onzekere tijden, aldus de regionale krant.