Grote verrassingen in opstellingen Champions League-finale

De opstellingen van Paris Saint-Germain en Bayern München voor de finale van de Champions League zijn bekend. De eindstrijd van het miljardenbal begint om 21.00 uur in Estádio da Luz in Lissabon en staat onder leiding van scheidsrechter Daniele Orsato. De enige Nederlanders in Lissabon, Mitchel Bakker en Joshua Zirkzee, zitten op de bank bij respectievelijk PSG en Bayern. Een grote tegenvaller voor de Parijzenaars is het onverwachte wegvallen van Marco Verratti. Bij Bayern maakt Kingsley Coman verrassenderwijs zijn entree in de basis.

Zowel Thomas Tuchel en Hansi Flick kampte met enkele twijfelgevallen op weg naar de Champions League-finale. De inzetbaarheid van Keylor Navas was onzeker vanwege dijbeenproblemen; de doelman van PSG werd in de halve finale tegen RB Leipzig vervangen door Sergio Rico. Als Navas opnieuw niet in actie kon komen, lag een nieuwe basisplek voor Rico in het verschiet. De eerste keus is echter fit genoeg bevonden om aan de aftrap te verschijnen.

Een van de belangrijkste beslissingen die Tuchel moest nemen, was of Verratti een basisplek zou krijgen. De middenvelder miste de kwartfinale tegen Atalanta door een kuitblessure en maakte zijn rentree in de halve finale, maar toen speelde hij slechts acht minuten. De vraag was of Verratti fit genoeg was om vanuit de basis te beginnen in de finale. Voorafgaand aan de finale zeiden Tuchel én Verratti dat hij daartoe in staat was, maar toch valt de keuze op Ander Herrera op het middenveld.

Bij Bayern stond een klein vraagteken achter de naam van Jérôme Boateng. De verdediger kampte met een spierblessure en werd voortijdig gewisseld in de halve finale tegen Olympique Lyon, maar hij is fit genoeg gebleken om aan de aftrap te verschijnen. Benjamin Pavard, die te maken had met de naweeën van een enkelblessure, start op de bank. De grootste verrassing in de opstelling van Bayern is de basisplaats van Kingsley Coman; de buitenspeler begon in de vorige twee rondes op de bank, maar krijgt nu de voorkeur boven Ivan Perisic.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Neymar, Mbappé, Di María

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.