Cristiano Ronaldo speelde met belletje sleutelrol bij megatransfer

Cristiano Ronaldo heeft een belangrijke rol gespeeld bij de transfer van Bruno Fernandes naar Manchester United. Patrice Evra onthult dit weekeinde dat hij de superster van Juventus op verzoek van trainer Ole Gunnar Solskjaer om advies vroeg over zijn collega-international van Portugal, toen laatstgenoemde op het punt stond om van Sporting Portugal naar Old Trafford te verkassen.

Manchester United beleefde afgelopen jaar een teleurstellende eerste seizoenshelft in de Premier League en besloot in januari de transfermarkt op te gaan. The Red Devils lieten hun oog vallen op Fernandes, maar besloten eerst informatie in te winnen bij twee oude bekenden. "Toen Manchester Unitd Bruno Fernandes wilde aantrekken, kreeg ik een berichtje van Ole", legt Evra uit in gesprek met The Guardian.

De Franse oud-verdediger speelde in het verleden bij Manchester United samen met Ronaldo en besloot de aanvaller van Juventus op te bellen, aangezien hij bij de nationale ploeg van Portugal teamgenoot van Fernandes is. "Ik heb Ronaldo opgebeld voor advies over Bruno Fernandes. Cristiano zei: 'Bruno is een goede jongen en een zeer professionele speler.' Daarna belde ik Ole op om te zeggen dat Ronaldo zijn zegen had gegeven voor de transfer."

Fernandes maakte uiteindelijk voor liefst 55 miljoen euro de overstap van Sporting Portugal naar Manchester United. De middenvelder stelde in zijn eerste halfjaar absoluut niet teleur: hij was in veertien competitiewedstrijden goed voor acht doelpunten en zeven assists en leidde de Engelse recordkampioen uitiendelijk naar een vierde plaats in de Premier League. "Zijn impact is enorm geweest. Ik denk dat we ons zonder hem niet hadden gekwalificeerd voor de Champions League van volgend seizoen", besluit Evra.